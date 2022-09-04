Шатер чудес и реинкарнации: как волонтёры со всей страны изучали мир переработки на Камчатке

Фото: пресс-служба РЭО.

Одно из самых крупных мероприятий, генеральным экопартнером которого стал РЭО, — форум «Экосистема», проходивший в два этапа: в Вологодской области и на Камчатке. С 29 августа по 5 сентября РЭО организовал множество активностей для участников и вел один из трех образовательных треков «Экономика замкнутого цикла и экология территорий». В рамках форума компания также организовала экскурсию на полигон, субботник и экоуроки в школах второго крупнейшего города на Камчатке Елизово. Также в рамках форума при поддержке был организован раздельный сбор отходов. Но главной «диковинкой» форума стал шатер РЭО, где происходили поистине чудесные вещи.

Фото: пресс-служба РЭО.

В шатре РЭО обосновалась уже ставшая визитной карточкой компании мастерская переработки, которая с каждым мероприятием становится все больше и больше. Здесь проводились мастер-классы по плавке значков из пластиковых крышечек, изготовлению стаканчиков, подставок для телефона, созданию мини-панно из стекла, корзинок из пластиковых пакетов, пошиву сумок из баннерной ткани и шопера из старых джинсов. То есть в ход шли все ненужные вещи, которые вполне могли бы стать отходами, а в итоге превратились в новые предметы. Там же, в зоне апсайклинга, проводились мастер-классы по кастомизации одежды с использованием термопресса и наклеек. А еще можно было крутить педали велошредера, тем самым измельчая пластик.

«Шатер РЭО на форуме «Экосистема» стал местом притяжения всех участников форума от мала до велика. К сожалению, я не смог присутствовать на форуме, но видел фотографии из шатра — сколько восторга во взглядах ребят! Еще бы — на их глазах из того, что многие сочли бы мусором, рождается новая красивая вещь. Такие простые интерактивы очень помогают вовлечь большое количество людей в тему экологии», — поделился генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Фото: пресс-служба РЭО.

Кстати, велошредер не единственный «экоспорт» форума, который придумал РЭО. Также компания провела чемпионат по экобаскетболу. Каждый попавший в кольцо мяч приравнивался к одному высаженному дереву. Всего играло 13 команд, в каждой из которых было по три человека. Победу одержала команда «Гринчатка». В ее составе были в том числе волонтеры-экологи движения «Делай!», которые вместе с РЭО организуют различные экомероприятия и продвигают волонтерские проекты.

Еще одно из ключевых мероприятий, организованных в рамках форума, — анонс крупной всероссийской акции РЭО по сбору макулатуры «Миллион — Родине».

Фото: пресс-служба РЭО.

«Для формирования новой культуры потребления, популяризации раздельного сбора отходов невероятно важна личная вовлеченность людей. Поэтому поддержка акции «Миллион — Родине» волонтерами так много значит. Название нашего проекта выбрано не вдруг. В Советском Союзе уже был подобный проект. Тогда молодежь собрала миллион тонн вторсырья. Однако на это понадобилось 7 лет. Посредством акции мы хотим не только привлечь к проблемам экологии, но и возродить традиции», — рассказал Денис Буцаев.

Несмотря на то, что акция стартовала только сегодня, волонтеры РЭО уже организовали сбор макулатуры в 12 школах Камчатки в рамках акции «Миллион — Родине». Также они провели экологические уроки в школах Петропавловска-Камчатского и Елизово, на которых рассказали про переработку бумажных отходов.

Фото: пресс-служба РЭО.

По традиции, под руководством РЭО и «Делай!» участники форума «Экосистема» и местные жители — всего около 150 человек — провели субботник на берегах камчатской реки Половинки. Ребята собрали 100 мешков мусора, а это почти тонна — 950 кг.

«На этом форуме очень мощной была просветительская кампания. Помимо активностей в шатре, РЭО также вел один из трех образовательных треков «Экономика замкнутого цикла и экология территорий». В рамках него нам удалось организовать 17 образовательных сессий для волонтеров-экологов и экскурсию на современный объект размещения твердых коммунальных отходов города Елизово и поселков Елизовского района ОАО «ЕМКХ». Ежегодно на КПО поступает до 40 тысяч тонн отходов. Ребята могли воочию убедиться — они не отправляются бездарно доживать свой век на полигон, а тщательно сортируются. Далее отобранные полезные фракции отправляются на переработку», — рассказал Денис Буцаев.

У участников форум вызвал только позитивные эмоции. Кто-то заручился профессиональной поддержкой.

Фото: пресс-служба РЭО.

«Лично для меня «Экосистема» — это качественная образовательная программа и огромное количество единомышленников, — поделился Аскер Шибзухов, представитель волонтерского сообщества «Делай!» в СКФО, руководитель экологического центра КБГУ. — Благодаря форуму я смог дать второе дыхание своему проекту «Экологическая перекличка», выйти на новый, всероссийский уровень — получил грант на реализацию слета».

Кроме того, в качестве волонтеров на «Экосистему» за новым опытом и обменом знаниями приехали педагоги, работающие в сфере экологии. Командир роты в Государственном Морском Университете имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Эмилия Шихова рассказала, что приехала на форум понять принципы и технологии экопросвещения.

«В моей роте есть группа «Рациональное использование природоохранных комплексов», студенты которой впоследствии смогут осваивать специальность техносферной безопасности по программе высшего образования. Эксперты на «Экосистеме» дали мне обратную связь, понимание, как я могу доработать свой проект, который в дальнейшем будет развивать экологическую повестку в Новороссийске. Также открытием стали ребята из «Делай!», энтузиазм которых откликнулся во мне и появилось желание стать частью команды эколоволонтеров», — рассказала Эмилия.

«На подобных мероприятиях появляются новые знания, но зачастую нет возможности отработать их сразу на практике, — поделилась учитель Мария Нагина из Севастополя. — На треке «Экология начинается с тебя», участницей которого я стала, практика была — после работы в онлайн и оффлайн форматах команды выехали в камчатские школы, где отработали разные методы подачи информации школьникам».

Таким образом, «Экосистема» — это теория, практика, нетворкинг в совершенно разных форматах. Но главное — все они яркие, насыщенные и завлекающие в удивительный мир экологии.