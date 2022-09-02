Известный телеведущий добил оскандалившуюся Пугачеву

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева, вернувшись из Латвии в Россию, столкнулась со шквалом критики. Жену Максима Галкина винят в том, что она так и не озвучила свою позицию по спецоперации. Кроме того, от Примадонны требуют вразумить молодого супруга, который не раз делал скандальные заявления в адрес Родины. А на днях и вовсе случился скандал. Алла Борисовна вступила в перепалку с Владимиром Соловьевым.

Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа, как и обещала. Она отвела детей на школьную линейку 1 сентября. Сейчас певице приходится отбиваться от многочисленных критиканов. Хейт льется на нее со всех сторон.

Впрочем, Примадонне палец в рот не клади. Она лихо ставит на место недоброжелателей. На днях и вовсе заявила, что жаждет "набить морду одному человеку". Кому - певица уточнять не стала.

Через несколько часов пенсионерка опубликовала фотографию телеведущего Владимира Соловьева, подписав, что тот может лопнуть от хамства и злости.

Соловьев в ответ продолжил перепалку. Он буквально добил сорвавшуюся певицу. В эфире шоу "Полный контакт" он призвал Аллу Борисовну к ответу.

"Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов", - поинтересовался многодетный отец.

Он напомнил, что артистка участвовала и в президентской кампании, и в губернаторской. "Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви", - уточнил Владимир Рудольфович.

Пока что певица никак не отреагировала на слова телеведущего. Зато обратилась к Никите Михалкову. "Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - вопрошает Пугачева.

Напомним, Михалков в YouTube-шоу "Бесогон" недавно высказался о тех, кто уехал из страны. "Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Нет. Мне кажется, что они стране не нужны. Очевидно, кто-то не очень смыслит в происходящем и поддался западной пропаганде, а кто-то, что еще хуже, сидит на капитале", - сказал режиссер.