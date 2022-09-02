Хотели продемонстрировать успешность – попали в СИЗО

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На минувшей неделе полиция сорвала стихийный пробег мажоров на элитных автомобилях. Они планировали украсить свои спорткары наклейками — «богатые и успешные» и проехать с ветерком по центру города. Не вышло.

Организаторов и некоторых участников несогласованного мероприятия задержали на 10 и 15 суток, оштрафовали и т. д. Многие, наверно, согласятся с действиями правоохранительных органов – да, наказали строго, но в другой раз неповадно будет. Однако остается вопрос: чего, собственно, добивались участники?

Своими размышлениями поделился главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков.

- Да, это люди, которым прекрасно живется, и в этом нет ничего плохого. Они неплохо зарабатывают, разными способами, кто-то, возможно, играет на бирже, кто-то «майнит» — не важно, понятно, что это люди с высоким уровнем дохода. Но не с сумасшедшим, потому что у многих машины-то были арендованные, то есть это отчасти мыльный пузырь. Тут задача была себя показать во всей красе и поднадуть еще сильнее этот мыльный пузырь. Но факт остается фактом – это люди определенного склада, для них важно показать, что они вот такие, им море по колено. У нас несколько трасс в окружении Москвы «заточены» под такие автомобили, например, MRW — в Волоколамском районе, и ADM в Мячково. За те деньги, которые люди перечисляли мнимому организатору, можно было снять трассу на весь уикенд и гонять там. Но там их никто бы не увидел, там они только увидели бы сами себя, это неинтересно.

В те же выходные проходило еще два автомобильных мероприятия – похожий пробег был организован из парка «Кусково», и на старых советских автомобилях проводил свой пробег Минфин, в котором я тоже участвовал. Оба они проходили по улицам города, мы вообще ездили по центру, по Садовому. Все было оформлено по правилам, даже ЦОДД помогал, никаких претензий к людям не было. Когда это соответствующим образом организовано и согласовано — это одна история, а когда собирается два десятка суперкаров и начинается стихийная езда – совсем другая.

Важно тут вот что. Дело не в уровне доходов и не в цене автомобилей, это могли быть и люди на старых «шестерках» – разницы никакой. При таком поведении, на мой взгляд, одинаковому осуждению должны подвергаться и те, и другие.

Еще один важный момент – люди задают вопрос: а что они такого сделали, почему на право потусоваться нужно получать разрешение? Я с этим человеческим суждением отчасти согласен, особенно если люди организованы, едут строем и не нарушают ПДД. Но у нас есть соответствующий федеральный закон о массовых мероприятиях, который однозначно трактует, что несогласованный сбор на автомобилях приравнивается к митингам и демонстрациям. Этот закон есть – нравится он или нет. Поэтому не надо удивляться, что правоохранительные органы пресекли эту тусовку, может быть, вполне безобидную. Если закон есть — ему надо подчиняться, это нормальное требование к любому гражданину и любому объединению.