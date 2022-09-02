Екатерина Климова без белья блеснула на закрытии ММКФ

Екатерина Климова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве раздали главные призы 44-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Перед церемонией награждения, которая состоялась в кинотеатре "Россия", артисты прошлись по красной дорожке. Екатерина Климова появилась на публике в смелом луке, сразив публику наповал.

Актриса Екатерина Климова поддержала тренд на черный цвет на красной дорожке закрытия ММКФ. Выглядела многодетная мама красиво и завораживающе. Мужчины в этот вечер все шеи свернули, глядя на знойную красавицу. А она не разочаровала.

Актриса Екатерина Климова на церемонии закрытия ММКФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Климова вышла в народ в черном платье в пол с открытой спиной. Нижнее белье красавица не стала надевать. Впрочем, это не смотрелось вульгарно или вызывающе. На церемонию она пришла одна. Видно, что красотка немного похудела.

А ведь буквально накануне поклонники лицезрели Екатерину в компании бывшего мужа Гелы Месхи. Воссоединились актеры из-за младшей дочери Беллы. Они вместе отвели наследницу в первый класс.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артисты хоть и разведены, но продолжают вместе заботиться о крошке. При этом поклонники не теряют надежды на то, что Климова и Месхи снова станут жить под одной крышей.

Ранее знакомый актеров сообщал, что Климова якобы возобновила роман с отцом своего младшего ребенка. Актриса подтверждала, что ее отношения с Месхи действительно изменились в лучшую сторону. Она подтвердила, что ее сердце занято. Да и сам Гела так говорит об отношениях с актрисой: "Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно".