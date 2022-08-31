Уроки - на русском и 1 сентября без линеек

В Херсоне обеды для школьников до 4-го класса будут бесплатными.

В освобожденной Херсонской области сформировано новое правительство. В его состав вошли лучшие кадры не только из числа жителей региона, но и российских профессионалов и управленцев. Среди них - Михаил Родиков. Он возглавил министерство образования и науки области и уже погрузился в работу. Впереди начало учебного года, который пройдет в херсонских школах по-новому.

ПОМОЖЕТ ОПЫТ СЕВАСТОПОЛЯ

Одним из важнейших направлений, которым будет заниматься Михаил Родиков, станет интеграция Херсонской области в российское культурное и образовательное пространство. Опыт в этой сфере у него есть, причем весьма богатый. После Крымской весны он очень успешно управлял департаментом образования Севастополя. И, как отмечают многие, сумел адаптировать образовательную систему города под российские реалии. Как раз эти наработки он планирует использовать в новой должности теперь уже в Херсонской области.

- Опыт, который был мною получен в Севастополе, - фундамент того, что я сейчас делаю, - признался Михаил Родиков. - Основная задача - создать систему образования. Нужно найти директоров, учителей, повысить их квалификацию, а также запустить работу детских садов, школ, вузов, средних специальных учебных заведений. Все это необходимо успеть к 1 сентября. Учебный год в Херсонской области стартует в одно время с другими регионами РФ.

УЧЕБА С АКЦЕНТОМ НА РЕГИОН

Все херсонские школы теперь являются исключительно государственными учреждениями с полным гособеспечением. Образование для всех детей будет бесплатным. Родителям не придется платить за учебные материалы - их предоставит школа. Единственное, чем семьи должны обеспечить свое чадо, - это канцелярия.

Российские учебники школы получат к 1 сентября. Была острая нехватка книг на русском языке, но проблему решили.

- В новом учебном году обучение в школах Херсонской области будет осуществляться по российским программам с уклоном на историю и культуру края с учетом региональных особенностей. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут получать образование в силу своих возможностей, - рассказал Михаил Родиков (на фото). - При этом все предметы будут преподаваться на русском языке, украинский останется, если будет желание со стороны родителей.

Для этого педагоги сейчас проходят программы повышения квалификации в России, в частности, в соседнем Крыму. Ранее одна из групп вернулась из Евпатории, еще одна побывала в Подмосковье, где увидела, как организована работа гимназии имени Е. М. Примакова. Педагогам рассказывают о специфике преподавания учебных предметов, а также знакомят с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - БЕЗОПАСНОСТЬ

Говоря о ситуации со школами, министр отметил, что 1 сентября на Херсонщине откроются 99 школ, 27 из которых в столице. Планируется открытие не только базовых школ, но и «спутников». По сути, отремонтированные помещения других учебных заведений будут использоваться в качестве вторых корпусов открытых школ.

- Решение об открытии образовательного учреждения принимают после осмотра здания, - пояснил Михаил Родиков. - Если оно пригодно для обучения, назначается директор, который руководит организационным процессом. Те школы, что уже утвердили к открытию, обеспечены светом, газом, водой, теплом.

Питание, как и образование, тоже перейдет на российские стандарты. До 4-го класса обеды для школьников будут бесплатными, далее - только для льготников.

Охрана в каждом учебном заведении будет обязательной. Школы будут под присмотром частных российских охранных предприятий.

Что же касается традиционных линеек, то в этом году 1 сентября торжественного построения у школы не планируется. Такое решение принято, чтобы обезопасить детей и их родителей.

Образование

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

10 640 заявлений подано от родителей на обучение детей.

900 первоклассников в этом году сядут за парты.

99 школ откроются в Херсонской области 1 сентября, из них 27 - в столице региона.

КСТАТИ

Украинские учебники по истории вывезут из херсонских школ.

Но с «мовой» бороться не будут.

- История Украины, которую прописали бандеровцы, нацисты, мы ее изымем из школ. Нужна правильная история, что Советский Союз освобождал от немецко-фашистских захватчиков не только территорию Украины, но и всю Европу, - сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов на встрече с жителями сел Херсонской области.

При этом он подчеркнул, что никто в области бороться с украинским языком не будет, никакого строгого запрета вводить не планируется.

Сейчас в некоторых школах области продолжается капитальный ремонт. Для образовательных учреждений закупают необходимую технику.

- Параллельно учителя Херсонской области проходят программу повышения квалификации по российским стандартам, - отметил российский министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с главой правительства Херсонщины Сергеем Елисеевым. - Перед началом учебного года в классах проведут собрания, где родителям школьников расскажут обо всех нововведениях.