Закрытие Московского кинофестиваля: 58-летняя Вика Цыганова после опасной пластики и похудевшая Регина Тодоренко

Регина Тодоренко демонстрирует прекрасное настроение на красной дорожке ММКФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звёздная дорожка закрытия 44-го ММКФ, несмотря на дождь, была более богата на звёздные лики, чем открытие фестиваля.

Одной из первых перед репортёрами появилась 58-летняя певица Вика Цыганова с мужем Вадимом.

Год назад артистка сделала пластическую операцию: подкорректировала веки и овал лица. И вот теперь вышла, как говорится, в люди. Безусловно, помолодела и похорошела, но не все гости фестиваля узнали Вику в обновлённом образе.

Вика Цыганова с мужем Вадимом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вообще, к пластике отношусь спокойно, когда человек публичен, она необходима. Делала операцию по изменению формы век, а вот уколы красоты – ни разу. Я их боюсь, - признается певица. - Всю жизнь держу вес в районе 57 килограммов. Хожу на массажи, в баню, пользуюсь услугами эстетической медицины. Не ем на ночь и в принципе не объедаюсь: если хочу кусочек торта, то только утром с чаем.

Вика Цыганова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда человек сохраняет талию, он сохраняет здоровье. Надо стараться не выходить за берега своего веса, который был изначально определен вашим ростом, вашей природой. Есть люди полные, но вес надо держать в узде.

У меня папа был очень стройный и мама себя очень долго держала в форме, пока у нее не пошли проблемы со здоровьем сердечные. Ну а я хожу на тренировки, в баню. Сейчас я поняла, что плавание для меня самый подходящий вид спорта. Это разгрузка, релакс, который помогает мне держать себя в тонусе и снимать напряжение. И, конечно же, массаж. Все для ленивых (смеется).

На красной дорожке артистка появилась в наряде от своего именного бренда. Певица несколько лет назад попробовала себя в качестве дизайнера и время от времени представляет на «Неделе моды в Москве» свои коллекции.

- Все началось с того, что Вика сшила куртки нашим друзьям, они полетели в Куршевель, а их по приезде сразу задержали - приняли за наркобаронов. Видимо, с русским размахом Вика их разодела, - смеется муж певицы Вадим

Блистала стройными формами на дорожке и телеведущая Регина Тодоренко. Блогер в середине июля родила певцу Владу Топалову второго сына, но уже избавилась от лишних кило.

Регина Тодоренко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы похудеть, Регина отказалась от фаст-фуда, ест только блюда приготовленные на пару.

Удивили на дорожке неоднозначными нарядами две актрисы: 48-летняя Екатерина Волкова и 37-летняя Янина Студилина.

Янина Студилина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К примеру, блондинка Студилина с гордостью сверкнула нижним бельём. Напомним: этим летом Янина объявила о разводе с Александром Роднянским-младшим, главным экономическим помощником президента Украины Владимира Зеленского. Мол, разошлись из-за политических разногласий: теперь Роднянский живет в Европе, а Студилина с их дочерью - в России.

А бывшая жена покойного Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова выбрала для раута полупрозрачный наряд.

Екатерина Волкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Платье с пригретой змеей на груди стало, пожалуй, самым эффектным на красной дорожке ММКФ. В нем продефилировала по дорожке тоже Екатерина Волкова, но уже другая- 40-летняя звезда сериала «Воронины». Удивительно, конечно, как артистки работают на одном поле с одинаковыми именами. Проще было бы кому-то взять псевдоним. В шоу-бизнесе с этим все же как-то более строго. Вот не хотели Алла Агеева и Алла Перфилова конкурировать с Аллой Пугачёвой, взяли себе псевдонимы и превратились в Машу Распутину и певицу Валерию. Теперь даже близкие не называют артисток паспортными именами.