Деми Мур в крошечном бикини выглядит намного моложе своих 59 лет

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур продолжает доказывать, что возраст – это всего лишь цифры в паспорте. Актриса сфотографировалась во время отдыха в крошечном бикини и поделилась снимком в соцсетях. Звезда фильма «Привидение» снялась на доске для серфинга, плавая в бирюзовой лагуне. Где именно она проводит отпуск, актриса не сообщила.

Лежа на доске, Деми продемонстрировала длинные ноги и безупречную фигуру. «Красотка, сколько тебе лет? Тридцать?», - пишут поклонники в комментариях. Актриса действительно выглядит гораздо моложе своих 59 лет.

Звезда фильма «Привидение» снялась на доске для серфинга, плавая в бирюзовой лагуне. Фото: соцсети.

Деми не только публикует снимки в бикини в соцсетях, но и позирует для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, а потом стала «лицом» марки. Съемки для рекламы новой коллекции прошли в июне на Лазурном берегу Франции. В соцсетях Деми поделилась кадрами в купальнике, снятыми в бассейне. Даже если сделать поправку на ретушь, которой неизбежно подвергаются все журнальные снимки, для своих лет актриса выглядит просто потрясающе.

Лежа на доске, Деми продемонстрировала длинные ноги и безупречную фигуру. Фото: соцсети.

Неизвестно, отдыхает ли вместе с артисткой ее бойфренд. Весной этого года Деми начала встречаться с известным шеф-поваром Даниелем Хаммом. Пара впервые засветилась вместе на Парижской неделе моды. Затем они посетили финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Судя по фото, Деми и Даниел действительно счастливы вместе. Новый бойфренд актрисы моложе нее на 13 лет. Даниэль – швейцарец, он владеем собственным веганским рестораном.

Напомним, актриса трижды была замужем. Ее первым мужем стал рок-музыкант Фредди Мур, чью фамилию она носит до сих пор. Вторым супругом актрисы стал «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. В браке у них родились три дочки – Румер, Скаут и Таллула. Но после 13 лет отношений супруги решили разойтись.

В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше ее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.