Урсула фон дер Ляйен с детства занимается конным спортом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понесла тяжелую утрату – ее любимую пони по кличке Долли загрыз самый настоящий волк. Причем сделал это буквально в 100 метрах от дома, где живет семья политика.

Нападение на пони произошло в поместье председателя Еврокомиссии, расположенном в немецком Бургдорф-Байнхорне (земля Нижняя Саксония), пишет T-Online.

Урсула фон дер Ляйен с детства занимается конным спортом и держит у себя в поместье лошадей и пони. Рядом с Долли был еще один пони, но его волк почему-то не тронул. Труп любимицы обнаружил муж политика, 67-летний врач и директор американской биотехнологической компании Orgenesis Хайко фон дер Ляйен.

Вскоре на место происшествия прибыл сотрудник ветеринарной клиники, чтобы взять образцы тканей погибшего животного – специалистам необходимо установить, не болен ли хищник, убивший пони, бешенством.

В местной сельскохозяйственной палате отметили, что это нападение не первое – менее двух недель назад в нескольких километрах от поместья Урсулы фон дер Ляйен волк загрыз сразу трех пони.

В свете происходящих событий Европу можно только пожалеть – если уж власти стран ЕС с целью экономии электроэнергии начали отключать подсветку правительственных зданий, то в сельской местности света будет еще меньше. А волков – больше.