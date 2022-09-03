Меган Маркл рассказала о чувстве свободы в своем калифорнийском доме

Меган Маркл в очередном интервью рассказала о жизни с мужем в Монтесито Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл в очередном интервью, опубликованном в издании The Cut, рассказала о жизни с мужем в собственном доме в калифорнийском Монтесито. Резиденция общей площадью 1672 метра позволяет герцогине Сассекской, по ее словам, чувствовать себя свободной и вселяет в нее спокойствие.

Особняк в Калифорнии неподалеку от Санта-Барбары пара купила вскоре после бегства из Британии. Одной из соседок опальных членов британской королевской семьи стала звездная телеведущая Опра Унфри.

Дом с девятью спальнями принц Гарри и Меган Маркл приобрели более чем за 14,5 миллиона. Известно, что в особняке имеется 16 ванных комнат. Для пары этот дом стал первой собственной недвижимостью.

Помимо дома на земельном участке общей площадью примерно в 2 гектара расположились: теннисный корт, бассейн, огород, розовый сад, гостевой, чайный и детский домики, а также детская площадка. По всей территории поместья разбросаны столетние оливковые деревья.

По словам Маркл, им с мужем сразу понравился этот дом, но они не задумывались о его покупке и даже старались не посещать особняк, поскольку у них на то время не было работы. Спустя некоторое время деньги появились в результате удачных сделок с Netflix и Spotify и были потрачены на приобретение вожделенной недвижимости.

– Мы сделали все возможное, чтобы получить этот дом. Потому что ты входишь в дом и радуешься. И выдыхаешь. Спокойствие. Это исцеляет. Ты чувствуешь себя свободным, – рассказала Маркл журналистам.

Помимо жилых помещений в особняке есть множество подсобных: кухня, кладовая, бильярдная, бар, винный погреб и тренажерный зал.

А во дворе дома среди столетних олив и розовых кустов притаился еще и курятник.