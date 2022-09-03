Легендарный баскетболист Шакил О'Нил шокировал своих поклонников

Шакил О'Нил внесен в список 50 лучших игроков НБА. Фото: REUTERS

Легенда американского баскетбола, комментатор, рэпер и актер Шакил О'Нил наповал сразил своих фанатов заявлением о том, что Земля – плоская. Чтобы не быть голословным, 50-летний спортсмен привел неоспоримые доказательства.

– Я сегодня летел из США в Австралию 20 часов. Я не перевернулся и не упал вниз. Говорят, что Земля вращается. Я уже 30 лет живу на берегу озера и ни разу не видел, чтобы оно двигалось влево или вправо, – рассказал О'Нил в шоу Kyle & Jackie O.

Ведущий передачи попытался достучаться до легенды баскетбола, приведя в пример тот факт, что добраться до Америки можно с разных побережий Австралии, на что получил обескураживающий ответ.

– Все равно это прямая линия, – объяснил баскетболист, который считается одним из лучших центровых игроков за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации, а также внесен в список 50 лучших игроков НБА.

Поклонники О'Нила в соцсетях выразили робкую надежду на то, что спортсмен просто пошутил или решил разыграть ведущих.

Впрочем, среди комментариев был и такой:

– Земля плоская. Это научный факт. Пригласите меня на шоу, и я покажу вам лучше, чем Шак. Он знает правду, но не хочет иметь дело с нападками спонсоров.