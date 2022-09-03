Людмила Поргина пыталась устроить скандал на сборе труппы в Ленкоме

В этом году повод для встречи коллектива был более, чем весомый.ьС уходом из жизни режиссера Марка Захарова три года назад ушла не только целая эпоха, но и «Ленком» остался без художественного руководителя, прекрасно понимая, что второго Захарова быть не может. И вот в июле в легендарный театр назначили главным режиссером 38-летнего Алексея Франдетти. Кстати, Марку Захарову было 39 лет, когда он стал главрежем Московского театра им. Ленинского комсомола.

И хотя теперь в труппе появился новый художественный лидер, единоначалие директора Марка Варшавера сохраняется. Для этого были внесены изменения в устав театра (директор является единоличным исполнительным органом учреждения). Как главный начальник Варшавер и начал сбор труппы. Сообщив о том, что в театре сделан ремонт, заменен планшет сцены и кресла в зрительном зале, он рассказал о ближайших творческих планах "Ленкома".

2, 3 и 4 сентября театр сыграет премьеру - «Последний вагон» в постановке режиссера Антона Яковлева. В главных ролях: Олеся Железняк, Анна Якунина, Виктор Раков, Анна Большова, Алла Юганова…

Следующая премьера - 3 октября: режиссер Роман Самгин ставит пьесу Алексея Арбузова «Старомодная комедия» с Олесей Железняк и Игорем Бочкиным.

Александр Лазарев после того, как с успехом восстановил спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва», захотел снова попробовать себя в режиссуре. Он ставит «Бег» по Булгакову.

- Осенью «Ленком» отметит 95-летие. Будет потрясающая выставка в фойе, - сообщил Марк Варшавер.

- А музей театра будет? – подала реплику с места актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.

- Музей уже есть.

- Где есть? Это ложь…

- Людмила Андреевна, не скандальте. Садитесь пожалуйста, - утихомирил Поргину Варшавер и дал слово Алексею Франдетти.

Новый главреж начал с того, что сообщил, как он любит «Ленком». Как с большим трудом, когда был студентом, попал на спектакль «Варвар и еретик». А на спектакль «Чайка» вообще пришел на костылях прямо из больницы после операции. И сейчас «Я пришёл к вам с любовью. Хотя и понимаю: у всех есть вопросы и опасения, как мы будем выстраивать нашу работу и наши отношения, - говорил Франдетти. - Я и сам волнуюсь. С каждым артистом хотел бы познакомиться лично. Как минимум три года (на этот срок у него контракт) нам жить вместе. Хочется, чтобы эта жизнь была интересной и в удовольствие».

Алексей Франдетти получил множество театральных премий за постановку музыкальных спектаклей. Но пообещал, что «Ленком» он не превратит в театр музкомедии. Хотя его первый спектакль на этой сцене будет как раз музыкальный. После того, как выпустит постановки (контракты были заключены еще до назначения в «Ленком») в Малом театре, в кукольном театре Сергея Образцова и в Мариинке, он приступит к репетициям хип-хоп оперы «Маяковский». На следующий год 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича. Василий Вакуленко (Баста) будет музыкальным продюсером спектакля. Молодежь «Ленкома» встретила эту новость с воодушевлением. Скоро в театре начнутся занятия по хип-хопу.

«Есть договорённости о создании радио-театра. Группировка «Заячий стон» (музыкально-эксцентрический квартет «Ленкома») выпустит хлесткую премьеру, - пообещал Франдетти. - Режиссер Марат Гацалов поставит спектакль по классическому произведению. Есть договорённость с режиссером Юрием Муравицким. Моим следующим спектаклем (после «Маяковского») будет музыкальная постановка по пьесе Марины Цветаевой «Приключение». С началом сезона!».

На сборе труппы традиционно вручили премии Фонда Евгения Леонова. За лучшую главную женскую роль премию получила Олеся Железняк. За лучшую главную мужскую – Иван Агапов. За женскую роль второго плана - Елена Есенина…