The Lancet: ученые назвали самые опасные дни, когда можно заразиться ковидом

Тесты не позволяют надежно определить начало заражения Фото: REUTERS

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели важное исследование. Масштабным его, конечно, назвать сложно: в марте и апреле этого года ученые исследовали медкарты и данные ПЦР-тестов несколько десятков человек с легкой формой COVID-19 (зараженных омикроном), чтобы оценить, как долго сохраняется человек заразен после естественного заражения COVID-19, пишет журнал The Lancet. Но все же это исследование позволяет сделать выводы:

1. Самый высокий риск заразить других начинается после появления симптомов заболевания.

2. Только каждый пятый участник был заразен до появления симптомов COVID-19.

3. Две трети исследованных все еще были заразными через пять дней после появления симптомов. Примерно 25 процентов заболевших оставалась заразной и через семь дней.

4. Тесты не позволяют надежно определить начало заражения, но могут быть использованы для безопасного сокращения самоизоляции. То есть тесты наиболее эффективно определят наличия ковида уже после появления симптомов. Зато если тесты дают отрицательный результат два дня подряд, можно смело выходить из изоляции.

Авторы исследования, подводя итоги, рекомендуют изолировать людей с ковидом в течение пяти дней после появления симптомов. Если по истечении пяти дней, у человека по-прежнему положительный результат теста, он должен оставаться в изоляции во время положительного теста, но уже может прекратить изоляции на 10-й день после появления симптомов, поскольку перестает быть заразным.

В принципе, исследование совсем не противоречит рекомендациям всех врачей оставаться дома как минимум пять дней после начала заболевания.