Питание после инфекций: ищите продукты, богатые белком

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Ковид наступает, цифры заболевших растут, каждый день регистрируют около 50 тысяч вновь заболевших. А в первую очередь этот вредный вирус бьет по сердцу.

После любой перенесенной болезни важно восполнять не только запас витаминов и минеров, но и белков. Ведь они крайне важны для строения клеток, включая сердечную мышцу.

«Белок выступает в качестве основы соединительной ткани (мышц) и цитоскелета клеток. Также с помощью белков осуществляется перенос веществ между клетками и внутри клеток. Если в вашем рационе достаточно белка, то и мозг будет здоровее: белок способствует регулированию функций коры головного мозга, улучшает состояние нервной системы, способствует усвоению некоторых микронутриентов (например, железа)», - перечисляют эксперты Роскачества.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Что важно: белок содержится не только в продуктах животного происхождения, но и в растительных, а значит, можно каждый день есть что-то новенькое и полезное. По данным ВОЗ, в день нам необходимо 0,8 г на килограмм веса сутки. И они не должны занимать большую часть рациона — эксперты рекомендуют 10-15% от суточного рациона. Мужчина белка нужно чуть больше, чем женщинам. Но все равно в среднем это около 80-90 граммов белка в день.