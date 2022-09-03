В Канаде ввели налог на роскошь

При покупке яхты дороже 250 тысяч канадских долларов придется заплатить дополнительный налог Фото: Мария КАЮРОВА

В Канаде вступил в силу новый закон, который заставит дополнительно раскошелиться богачей: при покупке предметов роскоши (самолетов, дорогих автомобилей, яхт) придется заплатить дополнительный налог.

Закон о налоге на отдельные предметы роскоши предусматривает уплату 10% от полной стоимости покупки транспортных средств при их продаже или импорте, пишет CTV-News.

– Транспортные средства, которые могут облагаться налогом на роскошь, включают седаны, купе, хэтчбеки, кабриолеты, внедорожники и легкие пикапы стоимостью более 100000 канадских долларов (более 4,5 млн. рублей), – говорится в документе.

Кроме того, прописаны исключения, при которых налог на роскошь не будет взиматься, даже если транспортные средства подходят по стоимости. Например, от нового налога будут освобождены транспортные средства для оказания медицинской помощи, катафалки, автомобили полиции и правительства, а также специально оборудованные машины для отдыха, предназначенные для временного проживания.

Кроме того, налог на роскошь будет применяться при покупке или импорте самолетов, стоимостью выше 100 тысяч, а также яхт, цена которых превышает 250 тысяч канадских долларов.

По утверждению канадских властей, полученные в результате сбора нового налога средства будут направлены на сокращение автомобилей с выбросами СО2, а также на борьбу с социальным неравенством.