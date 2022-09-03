Врач-инфекционист Малышев: Пик заболеваемости ковидом в России случится с 10 по 14 сентября

В России сейчас наблюдается интенсивный рост заражений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сентябрь и раньше фигурировал в прогнозах медиков, но точных дат еще не называли.

- Первое сентября должен повлечь за собой рост заболеваемости. Где-то после 10 сентября все предпосылки для этого есть. Пика заболеваемости после начала учебного года можно ожидать через два инкубационных периода. Для омикрон-штамма инкубационный период – это 5-7 дней, то есть где-то между 10 и 14 сентября будет пик, - сообщил ТАСС врач-инфекционист Николай Малышев. - А потом заболеваемость начнет снижаться очень медленно и постепенно.

На недавней научно-практической конференции «Всероссийский дискуссионный клуб COVID-19 Update» звучал прогноз еще более скорый – начало сентября. Ориентировались на ситуацию на Западе, где волна держалась около двух месяцев – с конца мая до начала августа. Вот и в России сейчас наблюдается интенсивный рост заражений: в конце июня регистрировали 2,5 - 3 тысяч новых случаев в день, а к концу августа цифры выросли более, чем в 10 раз, до 40 тысяч заболевших в сутки. Стало больше госпитализаций и летальных исходов.

Между тем, пока никто не придумал математическую модель (а их разработано уже множество по всему миру), которая даст нам 100%-е понимание развития эпидемического процесса, возникновения того или иного подъема или волны.

Что делать? Совет медиков универсальный: пройти ревакцинацию, соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски в общественных местах.