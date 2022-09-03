Выяснилось, что многие миллиардеры встают очень рано

Ранний подъем - типичная привычка успешных людей Фото: Евгения ГУСЕВА

Практически всем нам с детства регулярно твердили о необходимости соблюдать режим дня, и почти все с такой же регулярностью пытались этого избежать, чтобы подольше поваляться в постели. А может быть зря?

Возможно, полезной окажется информация о том, как начинают свой день очень богатые люди.

Утро самого обеспеченного человека Земли, Илона Маска начинается всегда одинаково – он поднимается в семь, просматривает почту и отвечает на самые важные письма. В это же время миллиардер пьет кофе, а затем принимает душ и отправляется на работу. По словам Маска, он настолько занят, что не может себе позволить такую роскошь как завтрак.

Телеведущая Опра Уинфри тоже встает в семь утра, отправляется в ванную, а затем выгуливает своих пятерых собак, пьет кофе и занимается медитацией. После этого занимается спортом на заднем дворе своего дома.

Основатель Twitter Джек Дорси поднимается в пять и сразу же занимается получасовой медитацией. Затем он трижды делает семиминутную тренировку и, так же как Маск, пьет кофе, проверяя почту.

А вот владелец Amazon Джеф Безос считает, что сон - это очень важно, и поэтому не заводит будильник. Просыпается он сам и довольно рано, а важные встречи старается назначать на утро.

Глава Microsoft Билл Гейтс начинает утро с кардиотренировки. Во время часового бега на дорожке миллиардер просматривает образовательные программы.

Главный исполнительный директор Spanx Сара Блейкли поднимается без будильника, но вместо столь любимого многими кофе употребляет смузи из ягод и зелени, а затем занимается йогой и уже в 07:30 сама отвозит детей в школу.

Марк Цукергберг терпеть не может принимать «мелкие решения», поэтому почти каждый день носит одну и ту же одежду, а утро проводит за чтением сообщений, которые пришли ему за ночь.

Основательница косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасия Соаре просыпается в семь утра и тут же хватается за телефон, чтобы прочесть сообщения. Дальше приходит черед кофе, легкого завтрака и ответа на письма. За этим почти каждый день следуют занятия фитнессом с личным тренером.