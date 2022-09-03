«Единая Россия» и фонд «Русская земля» показали в московском метро спектакль «Синий платочек»

Спектакль рассказывает о том, как совсем юные девушки служили в разведке, на флоте, морской пехоте, в танковых войсках. Фото: er.ru

В ночь на 3 сентября, в день окончания Второй Мировой войны, в московском метро зрителям показали литературно-музыкальную постановку «Синий платочек» - женский взгляд на события военного времени. Спектакль рассказывает о том, как совсем юные девушки служили в разведке, на флоте, морской пехоте, в танковых войсках. Его создали участницы Международной программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Великую Победу и укрепления мира – с одноименным названием, которую реализует благотворительный фонд «Русская земля».

НЕСГИБАЕМЫЙ ХАРАКТЕР

«Прошедшей ночью в честь женщин-участниц Великой Отечественной войны в московском метро провели акцию «Ночь памяти». В годы войны тысячи женщин воевали вмести с мужчинами на передовой – были снайперами, танкистами, связистами, также были медсестрами, помогали раненым бойцам, ковали Победу в тылу у станков, заботились о пожилых и детях. Такие хрупкие, но такие сильные – они сегодня являются для нас примером», - сказала заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», координатор комитета партии по поддержке женских инициатив Дарья Лантратова.

Дарья Лантратова отметила, что женщины Донбасса, как и женщины в годы Великой Отечественной войны, проявляют несгибаемый характер, поддерживают своих мужчин на передовой, налаживают мирную жизнь там, где враг отступил.

Иллюстрацией к коротким рассказам и воспоминаниям участников войны о буднях советских женщин стали песни на стихи Роберта Рождественского, Булата Окуджавы, Маргариты Агашиной и других поэтов. Их исполнили актрисы театра и кино, выпускницы театральных вузов имени М.С. Щепкина и Б.В. Щукина, студенты актерского факультета Московского гуманитарного университета – в сопровождении Академического хора Московского метрополитена.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Режиссером постановки «Ночь памяти» выступила актриса Московского театра на Таганке, член Союза театральных деятелей, Союза писателей России Полина Нечитайло. Идея создать такой спектакль принадлежит продюсеру, руководителю фонда и программы «Синий платочек», актрисе, муниципальному депутату от «Единой России» из Москвы Анне Даниловой.

Местом действия для ночного спектакля выбрали станцию «Маяковская» - она исторически связана с судьбами женщин, которые жили в годы войны. «Маяковская» служила бомбоубежищем. Здесь во время воздушной тревоги размещались тысячи женщин и детей. Однажды, за сутки, тут нашли пристанище 50 тысяч человек. Здесь же появлялась на свет новая жизнь. Во время воздушных налетов эту станцию, как некоторые другие, переоборудовали под медпункт. Всего за годы войны в московском метро родилось более 250 детей.

По приглашению женского комитета «Единой России» к акции «Ночь памяти» впервые присоединились участницы из ЛНР – актриса театра и кино Юлия Писаренко и 13-летняя Валерия Градовая, которая приехала в Москву с мамой. Девушки поддерживают военнослужащих из России и Донбасса. Валерия дает для них концерты в госпиталях, войсковых частях и даже на передовой. В рамках акции она исполнила песню рок-группы «Кино» - «Кукушка».

Комитет «Единой России» по поддержке женских инициатив активно участвует в гуманитарной миссии партии в Луганской и Донецкой народных республиках – помогает в создании системы медицинской реабилитации для взрослых и детей с тяжелыми заболеваниями. Также открываются центры психологической поддержки, участницы комитета организовывают образовательные программы, содействуют в трудоустройстве и решении других неотложных вопросах.