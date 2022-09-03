В проливы Турции постучались неприятности из Украины

Киев обратился к Анкаре с официальным требованием закрыть Босфор для всех российских кораблей, включая гражданские суда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такое ощущение, что Украина портит все, к чему прикасается. Как пишет The Wall Street Journal, Киев обратился к Анкаре с официальным требованием закрыть Босфор для всех российских кораблей, включая гражданские суда. По утверждениям Украины, Россия на гражданских сухогрузах перевозит военную технику из Сирии в Крым, и это необходимо немедленно прекратить.

Откуда у Киева такая информация, никто не знает. Вполне возможно, что ее предоставила "британская разведка", на которую так любят ссылаться украинские политики и эксперты, и которая по нелепости высказываний уже превзошла конкурентов из среды "британских ученых".

По логике, никакого смысла в приписываемых Киевом Москве действиях нет. Гораздо проще перебросить необходимую технику на Украину из глубины России, что, кстати, фиксируется многими Телеграм-каналами. А не тащить через Средиземное море и проливы, рискуя тем, что обратные поставки могут быть затруднены из-за того, что Турция закрыла проливы для всех военных кораблей, а в Сирии продолжаются боевые действия, пусть и не такой интенсивности, и вооружения нужны и там.

Украина явно вторгается в сферу чужой компетенции с такими требованиями. И, самое интересное, что она ведь не собирается компенсировать Турции от такого решения, поскольку Анкара взимает плату за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы, а с 7-го октября поднимет сборы за это в 5 раз. Что позволит ей увеличить доходную часть своих финансов только за это с 40 до 200 миллионов долларов в год.

На самом деле, наверное, пора перекрывать проход через проливы не российским судам, а тем сухогрузам, которые задействованы в той самой "зерновой сделке", которая позиционировалась Украиной, как необходимость для спасения мира от "голодной смерти". За месяц, с 1-го августа по 1-е сентября украинские порты покинули 63 сухогруза с украинским зерном. Но вот незадача, лишь 13 из них были загружены пшеницей, а на 50 перевозили кукурузу, сою и подсолнечник, которые используются на корм скоту или, как отмечает немецкий журнал Spiegel, для производства биотоплива.

Украине в таких условиях надо бы озаботиться, откуда брать деньги для оплаты прохода зерновозов, а она занята усложнением положения союзника.

И тут вдруг Турции как начало отчаянно не везти. Сразу после того, как Украина потребовала перекрыть Босфор для судов из России. 1-го сентября, в Бофоре село на мель 174-метровое судно Lady Zehma, которое направлялось из Украины с грузом зерна в Италию, где, наверное, этим зерном намеревались накормить голодающих(!). Спасательная операция продлилась до 2-го сентября, но стоило снять с мели этот зерновоз, как пролив заткнул, словно пробка бутылочное горлышко, другой сухогруз. На этот раз следовавший пустым за зерном из Стамбула в Одессу. Судно встало на якорь из-за поломки, но движение по проливу пришлось снова перекрывать, и его восстановили уже 3-го сентября.

Конечно, это никакой не злой умысел и не диверсия, вряд ли украинские диверсанты смогли так сработать. Но это, наверное, даже еще хуже. Это уже похоже на какую-то карму и грозное предостережение, что всех, кто свяжется с Незалежной и станет ей помогать, ждет что-то нехорошее. Если не возмездие, то, как минимум, крупные неприятности.