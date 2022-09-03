Ирина Шейк и Брэдли Купер готовятся снова стать родителями

Ирина и Брэдли расстались в 2019 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют еще одного ребенка. Сейчас пара отдыхает вместе с 5-летней дочкой Леей на Багамских островах, и это очень похоже на воссоединение семьи. Как сообщает источник издания Page Six, Ирина и Брэдли мечтают, чтобы у Леи появились брат или сестра. Они специально отправились вместе на Багамы, чтобы возобновить отношения.

- Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Ирина хотела бы, чтобы у их дочери был брат или сестра, - рассказал инсайдер.

На днях Ирина опубликовала в соцсетях снимки, сделанные во время отдыха на Багамских островах. На одном из кадров она позирует вместе с Брэдли Купером. Фото: соцсети.

Ирина и Брэдли начали встречаться в 2015 году. А в 2017 году у них родилась дочь Лея. После этого Купер и Шейк прожили вместе два года, а затем расстались. Пара сохранила хорошие отношения, Брэдли активно участвует в воспитании дочери. Его регулярно видят в детском саду Леи, когда он приводит ее на занятия или забирает после уроков.

На днях Ирина опубликовала в соцсетях снимки, сделанные во время отдыха на Багамских островах. На одном из кадров она позирует вместе с Брэдли Купером. Они сфотографировались на знаменитом багамском пляже, на котором живут свинки. На фото Ирина и Брэдли буквально сияют от счастья. 36-летняя супермодель позирует в откровенном бикини, положив голову на плечо 47-летнего Брэдли, одетого в черные купальные плавки. Похоже, они очень хорошо проводят время вместе. Поклонники в комментариях ликуют и поздравляют пару с воссоединением. Масла в огонь подлила сама Ирина, поставившая в качестве подписи под совместным снимком с Брэдли смайлик в виде сердца.

Модель поделилась и другими кадрами своего отдыха. На одном из снимков она лежит на пляже в гигантском сердце, нарисованном на песке. На другом фото она кормит багамских хрюшек.

Купер и Шейк воспитывают 5-летнюю дочь Лею. Фото: EAST NEWS

В июле западные таблоиды написали, что Брэдли Купер встречается с Хумой Абедин, бывшей помощницей Хиллари Клинтон. Пару видели вместе на морском курорте Хэмптон в США. Инсайдеры тогда сообщили, что Хума и Брэдли вместе уже несколько месяцев. Правда, позже представитель Хумы опроверг эти слухи, отметив, что встреча в Хэмптоне была случайной. К тому же Абедин официально состоит в браке.

После расставания с Купером Ирина не была замечена в серьезных отношениях. Ей приписывали романы с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом и нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Однако эти отношения быстро закончились, едва успев начаться.