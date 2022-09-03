Трампу грозит 90 лет тюрьмы, но он сможет управлять страной из-за решетки

Журналисты утверждают, что Трамп нарушил как минимум 8 федеральных законов Фото: REUTERS

Обыски, прошедшие в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, заставили американские СМИ задуматься: а в чем подозревают экс-главу Белого дома и что будет, если его признают виновным.

Издание Business Insider утверждает, что Трамп нарушил как минимум 8 федеральных законов, а совокупное наказание за это может превысить лишение свободы на срок свыше 90 лет.

После обыска и изъятия из Мар-а-Лаго 11 комплектов секретных документов, часть из которых составляют гостайну, Трампу может грозить до 10 лет тюрьмы. Или крупный штраф. Но это уже на усмотрение суда.

Одновременно с этим расследованием ведется и другое – Департамент юстиции США выясняет, действительно ли Трамп нарушил федеральные законы и попытался скрыть секретные записи, а также воспрепятствовал правосудию. Основанием для этого расследования являются показания репортера New York Times Мэгги Хаберман, которая утверждает, что 45-й президент США смыл в унитазе обрывки конфиденциальных документов. В подтверждение своих слов Хаберман предлагает фото унитаза с плавающими бумажками. Если это окажется правдой, Трампу грозит до 3 лет тюрьмы.

Прокуратура может выдвинуть в адрес экс-президента еще и обвинение в подстрекательстве к мятежу 6 января 2021 года, когда его сторонники захватили Капитолий. За это Трампу могут дать до 10 лет заключения.

Далее подозрения строятся на заявлениях специального Комитета Палаты представителей США.

Трампа могут обвинить в воспрепятствовании официальному разбирательству результатов выборов 2020 года – срок до 20 лет.

В Комитете утверждают, что команда Трампа пыталась связаться с свидетелями по делу о штурме Капитолия. Давление на свидетеля – до 20 лет тюрьмы.

Заговор с целью обмана правительства: в Комитете считают, что Трамп прекрасно знал, что проиграл выборы, но устроил «преступный сговор» с целью доказать фальсификацию результатов президентской гонки. Это еще до 10 лет лишения свободы.

И, наконец, электронное мошенничество: Комитет утверждает, что сторонники Трампа собрали более $250 миллионов, заявляя, что средства пойдут на оспаривание результатов выборов 2020 года, а по факту создали новый фонд «Спасти Америку». Тут, в случае признания Трампа виновным, ему также грозит до 20 лет тюрьмы.

Итого по максимуму – 93 года в тюрьме.

Но вот в чем фокус: даже если случайно Трампа признают виновным по одному или нескольким пунктам, это вовсе не означает финал его политической карьеры. Согласно правилам, записанным в Конституции, для того, чтобы стать президентом страны нужно родиться на территории США, проживать здесь последние 147 лет и быть старше 35 лет. И это все. Никаких оговорок о несудимости и прочих нюансов.

Кстати, такие прецеденты в истории США уже были: в начале 20-х годов прошлого века политик Юджин Дебс набрал 3,4% голосов, находясь в тюрьме. А в 1990-х Линдорн Ларуш, осужденный за мошенничество, был включен в избирательные списки почти в двух десятках штатов.

И еще одно: формально президент США может изменить статус Белого дома и признать его тюрьмой. Впрочем, от лидера нации вовсе не требуется находиться в резиденции – это скорее привилегия, нежели обязанность.