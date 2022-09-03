Как выглядит могила Горбачева после похорон

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания с политиком прошла столичном Колонном зале Дома союзов – она продолжалась три часа, после чего гроб с Горбачевым понесли на кладбище для проведения церковной службы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя час после погребения политика его могила буквально утонула в цветах. На кадрах, снятых после похорон Горбачева, можно заметить, что цветы принесли его родственники, друзья и коллеги. В настоящее время люди продолжают подносить букеты и венки к могиле экс-президента СССР.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, Горбачева похоронили под троекратные залпы почетного караула и гимн России. Перед погребением православный священник отслужил над гробом политика литию – короткую заупокойную службу. Его похоронили рядом с супругой Раисой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проститься с бывшим лидером Советского Союза приехали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева и другие. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.