Токаев последовательно осуществляет идею справедливого государства

Фото: kazembassy.ru

В Посольстве Республики Казахстан в Москве состоялся «круглый стол» ведущих российских политических аналитиков, которые обсудили прозвучавшее накануне ежегодное Послание к нации президента Касым-Жомарта Токаева.

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев отметил, что анонсированные в речи президента Токаева инициативы создают фундамент для стабильного развития, «кто бы ни пришёл ему на смену» в будущем. Казахстан сохраняет курс на качественный рост экономики и благосостояния граждан. Объявленные на конец нынешнего года внеочередные выборы президента и внеочередное избрание Парламента РК в будущем году ставят целью перезагрузку и обновление всех политических институтов страны для достижения государственной формулы «сильный президент – влиятельный парламент – подотчётное правительство» уже к середине будущего года.

«Президент назвал приоритеты нового экономического курса – стимулирование частнопредпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода. Мы будем продолжать стремиться обеспечивать макроэкономическую стабильность и диверсификацию нашей экономики, при этом должно быть верховенство права, развитие малого и среднего бизнеса и человеческого капитала», – сказал посол Казахстана.

Он отметил, что президент считает необходимым сделать более доступными кредиты на образование и увеличить пенсии: «Минимальная ставка пенсии будет доведена до 70% от прожиточного минимума, а максимальная – до 120%, что уже через два-три года позволит увеличить пенсию на 25-27%». Планка пенсионного возраста для женщин до 2028 года будет зафиксирована на уровне 61 года.

«Планов громадьё» – этим крылатым выражением из поэмы Владимира Маяковского посол Казахстана охарактеризовал заявленные президентом страны политические, экономические и социальные инициативы.

Эти инициативы обсудили российские эксперты, собравшиеся в Посольстве Республики Казахстан в Москве.

Оправданный опыт Франции

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), доктор экономических наук Андрей Марголин отметил содержащуюся в Послании президента Казахстана концепцию отношений «гражданин–бизнес–государство» и курс на снижение участия государства в экономике, несмотря на то, что в новой геополитической реальности роль государства растёт. «Государство в одиночку неспособно справиться с решением всех нынешних проблем. Это можно сделать только вместе с бизнесом и гражданским обществом. Именно поэтому через Послание президента проходит тезис о справедливости, снижении бюрократического пресса на бизнес и не только на него», – считает учёный.

По мнению Марголина, важным фактором успеха любых реформ является «разбюрокрачивание» государственных и социальных процессов.

«Послание выдержано во взвешенном ключе и обозначает основные тренды, которые экономика Казахстана будет проходить в своём развитии. У меня есть уверенность, что всё намеченное удастся воплотить в жизнь», – сказал российский эксперт.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что цены должны регулироваться рынком – только в этом случае можно ограничить «административный пресс». «Но свободные цены становятся полезными и выгодными для общества только в случае очень жёсткой конкуренции, большого количества товаров, предложений и благоприятного инвестиционного климата. В России через это тоже проходили. И российский опыт свободных цен и рынка показывает, что этот путь очень непростой, однако шанс успешно его пройти у Казахстана довольно высокий. Важно, чтобы риск был осознан и просчитан. Судя по тому, что я услышал в Послании президента Токаева, он просчитан», – сказал Журавлев.

Эксперт отметил, что содержащаяся в Послании к народу Казахстана инициатива о продлении президентского срока до 7 лет имеет аналоги в современной истории. Например, в политической истории Франции, где этот срок себя оправдал.

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова считает, что реформы невозможны без притока квалифицированных кадров, однако воплощение в жизнь поставленных в Послании президента Казахстана задач способно решить эту проблему. Чижова также особо отметила инициативу президента о перечислении части доходов Национального фонда на счета детей.

«Курс на независимое и достойное развитие»

Журналист и политолог Аркадий Дубнов полагает, что после январских событий в Казахстане «мы видим рождение нового Токаева, который сумел спасти Казахстан и его курс на самостоятельное, независимое и достойное развитие», соответствующее традициям казахского этноса и интересам других народов страны.

Рассматривая «огромное по объёму» Послание казахстанского президента, российский аналитик обратил внимание на то, что в нём нет слова «демократия».

«На мой взгляд, Токаев избегает определённой риторики, он говорит не о демократии, а о справедливости, в самом начале Послания мы слышим выражение «справедливое государство». Токаев избегает риторики, которой пользовались так называемые «отцы постсоветской демократии» в России 1990-х, где эта риторика привела к дискредитации самого понятия «демократия», – считает Дубнов.

Политолог отметил также, что большинство аналитиков в Казахстане сходятся во мнении, что альтернативы Токаеву на политической арене страны сегодня нет, поэтому его стремление переизбраться в нынешнем году на пост президента логично – «ему нужно переучредить свою легитимность как самостоятельному политическому лидеру».

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доктор экономических наук Аза Мигранян считает послание реалистичным с экономической точки зрения. По её мнению, в документе указаны сферы экономического роста, в которых у Казахстана есть потенциал.

«Конечно, есть риски, связанные с геополитической ситуацией, с политикой санкций и политикой давления. И придётся каким-то образом решать все эти проблемы. Но я верю, что Казахстан справится», – сказала Аза Мигранян.

Участники «круглого стола» считают, что реализация содержащихся в Послании к нации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева инициатив обеспечит рост уровня жизни граждан республики. Именно для этого необходима модернизация экономики, инвестиции в социальную сферу, реформирование государственного управления.