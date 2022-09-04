Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 сентября 2022 года: в Киеве уничтожили 50 тысяч русских книг, экс-генсек НАТО объяснил, почему победа Украины так нужна США

Андерс Фог Расмуссен, бывший Генсек НАТО призвал страны Запада удвоить поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЭКС-ГЕНСЕК НАТО ОБЪЯСНИЛ, ЗАЧЕМ НУЖНА ПОБЕДА УКРАИНЫ

Андерс Фог Расмуссен, бывший Генсек НАТО призвал страны Запада удвоить поддержку Украины, чтобы та одержала победу в войне с Россией. При этом, с редкой прямолинейностью он же объяснил, зачем Западу она нужна.

- Победа Украины нужна для успеха США, - объявил Андерс. А вовсе не для самой Украины, как думают в том же Киеве. А успех необходим США, чтобы Вашингтон не отвлекался от конкуренции с Китаем. Поэтому надо удовлетворять все "хотелки" Киева, чего бы он ни пожелал. Правда, завуалировал эту мысль он достаточно сложно и витиевато.

- Действия ядерной державы по отношению к соседней стране, похоже, наконец-то заставили европейские столицы сосредоточиться. По мере того как раскол между мировыми демократиями и автократиями усиливается, мир входит в обновленную эпоху конкуренции и конфронтации. Стало ясно, что Вашингтон остается решающим гарантом безопасности в Европе, - заявил Расмуссен. - Главный вектор стратегии США связан с Азией и возрастающей конкуренцией с Китаем. Но будет намного сложнее, если Вашингтон будет связан долгоиграющим конфликтом в Европе. Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить Украине все, что ей нужно, чтобы победить.

Есть и другой вариант развязать Вашингтону руки – Украине просто сдаться. Но про него Андерсу, похоже, никто не рассказал.

В КИЕВЕ УНИЧТОЖИЛИ ПОЧТИ 50 ТЫСЯЧ РУССКИХ КНИГ

Более 48 тысяч книг, изданных на русском языке, собрали в Киеве по инициативе горсовета столицы Украины.

- В течение полутора месяцев к сбору российских печатных изданий присоединились более 1 700 жителей, которые несли нам книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненные книгами авто, отправляли на такси или отправляли их по почте. В общей сложности было собрано более 48 тыс. книг, а это почти 25 тонн макулатуры, которую уже отвезли на переработку, — говорится в сообщении горсовета Киева. Все собранные от сбора макулатуры средства будут направлены на нужды ВСУ.

А принявшим участие в акции горожанам пообещали предоставить скидку в 10% при приобретении продукции местных авторов на украинской мове.

Что-то подсказывает, что сданные в макулатуру книги являлись гораздо больше ценностью, чем предлагаемая им замена.

МАЛЬЧИК-ПЛАГИАТ И ЗИГУЮЩИЕ ДЕВОЧКИ

Французское телевидение в очередной раз обделалось по самое не хочу. Оно запустило в эфир украинского мальчика, который на манер ставшего известным в России Алеши из Белгорода, начал встречать проходящие по дороге военный колонны ВСУ воинским приветствием. Понятно, что мальчика просто использовали. Но французские журналисты совершенно упустили из виду тот факт, что стоящие на заднем плане две девочки (одна из которых явно постарше мальчика) также приветствовали украинских военных, но совсем на другой манер. Они не отдавали честь обычным воинским приветствием, а демонстрировали хорошо всем известный нацистский жест, получивший название "кидать зигу". И было совершенно очевидно, что как раз вот это нацистское приветствие они делают, что называются, от души.

Cтоящие на заднем плане девочки также приветствовали украинских военных, но совсем на другой манер Фото: Кадр видео

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ УКРАИНСКИХ ВОЛОНТЕРОВ

По-настоящему чудовищная история произошла в Чернигове, где местные волонтеры, собирающие помощь для ВСУ решили провести интерактивную выставку оружия и боеприпасов. Посетителям выставки разрешалось даже ощупывать оружие, и один из таких посетителей, ребенок, непроизвольно произвел выстрел из гранатомета РПГ-18. В результате пострадали 8 человек, четверо взрослых и четверо всегда любопытствующих детей. Самый маленький из которых, в возрасте двух лет, попал в реанимацию.

Самое интересное, что местные городские власти узнали о проведении этой выставки уже после того, как произошел взрыв.

В ЛАТВИИ МЕЧТАЮТ О ПРОИГРЫШЕ РОССИИ

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс принял участие в шабаше российских беглых либералов, который те проводят в Вильнюсе, и постарался, по мере возможностей, утешить их.

- Как бывший политолог я считаю, что российские люди должны проиграть эту войну. Для них было бы полезно проиграть в этой войне, для того, чтобы они смогли посмотреть на мир другими глазами. Это не будет потерей их достоинства, - рассказал он. - Я бы очень хотел, чтобы российская нация и российское руководство научились проигрывать с достоинством, мы могли бы в этом помочь.

Это как, поделиться собственным опытом что ли? Похоже, что именно так. Но в таком случае и Пабрикс вместе с другими гостями этого сборища, и беглые либералы могут поделиться своим опытом проигрышей на взаимной основе.

ШМЫГАЛЬ ПРОСИТ ТАНКИ, А РЕЗНИКОВ - САМОЛЕТЫ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Германии с просьбой срочно предоставить Киеву современные танки. Впрочем, не только к Германии.

- Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем "Леопарды-2". Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя, - заявил украинский премьер, явно не отдавая себе отчет в том, что для того, чтобы пересесть на совершенно другой танк, надо полностью переучить экипажи. А еще будут все время возникать проблемы с боекомплектами НАТОвских калибров.

Впрочем, если премьер просит танки, то министр обороны Алексей Резников делает особый упор на предоставлении самолетов. К Шмыгалю и Резникову уже присоединились президент и министр обороны Латвии, попросившие у своих союзников по НАТО дать Украине больше и танков, и самолетов.

МАКРОН РЕВНУЕТ ЭРДОГАНА К ПУТИНУ?

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил вдруг с неожиданной речью.

- Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, будучи членом НАТО, продолжающей вести переговоры с Россией? – буквально в ярости спросил Макрон и сам же ответил, рассказав о намерениях Франции. - Мы должны всегда иметь возможность разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны. Так и будем продолжать это делать.

А просто не надо было санкции вводить, Эммануэль, как поступил тот же Эрдоган. Глядишь, и в Кремле бы трубку в ответ на твои звонки поднимали. Реджеп Таип в последние дни говорит с Путиным с такой частотой, какой Макрон не удостаивался и в лучшие времена, когда позиционировал себя главным переговорщиком от Запада. А уж теперь-то сам Бог велел не отвечать на эти его подпрыгивания и звонки. И остается ему говорить либо с Шольцем, либо с зеркалом.

В ГЕРМАНИИ НЕ ОСТАЛОСЬ МЕСТА УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ

В 12 из 16 федеральных земель Германии не осталось ресурсов и мест для приема беженцев из Украины. Сейчас в ФРГ насчитывается уже 980 тысяч человек с украинским паспортами, которые покинули свою страну после начала российской специальной военной операции. Но этот поток не останавливается, причем беженцы едут уже не только из Украины, но и из Польши и других стран, где они первоначально осели. И немецкие муниципалитеты, исчерпав все ресурсы, стали вводить запреты на прием новых беженцев. Местные управления по делам беженцев уже опасаются, что им вновь придется использовать для их расселения спортивные залы, киноконцертные и прочие площадки.

Даже там, где еще остались места, заканчиваются лимиты на социальную помощь. Самая "свободная" для беженцев Бавария заполнила украинцами свои центральные пункты приема беженцев уже на 102,7%.

Кроме того, местное население стало все более враждебно относиться к украинцам, и полиция отмечает участившиеся случаи нападения на места, где компактно проживают беженцы из Украины.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Граждане Польши подали более 1500 исков в украинские суды для возврата имущества, потерянного в годы Второй мировой войны на Западной Украине. Попользовались – и хватит! Пора хозяевам собственность возвращать. Зря что ли Зеленский дал полякам особые права?

- Власти Ирпеня, пригород Киева, требуют от ЖЭКов обеспечить дома металлическими печками ("буржуйками") и дровами.

- В Германии из-за энергетического кризиса участились случаи кражи дров. Довели немцев до краж друг у друга. Пора уже охрану дров нанимать. Только не из числа украинских беженцев.

- Во Львове в одном из кафе появилось еще одно "меню от каннибалов". Там можно заказать коктейли "Аллея ангелов", "Горловская Мадонна" и другие из этого ряда. Западная Украина верна своим людоедским традициям.

- Правительство России распорядилось выделить 10,37 миллиарда рублей из своего резервного фонда для осуществления в соответствии с указом президента выплат гражданам ДНР, ЛНР, а также Украины.