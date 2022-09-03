Чехия вздрогнула и проснулась: В центре Праги прошла самая многочисленная за тридцать лет акция протеста

на центральной Вацлавской площади чешской столицы прошла многотысячная манифестация. Фото: MARTIN DIVISEK

Европа начинает понемногу просыпаться. Наверное, самый многочисленный за несколько последних десятилетий митинг прошел в эту субботу на центральной Вацлавской площади чешской столицы. "Злата Прага" такого не видела очень давно, если, вообще, в этом городе когда-либо на митинге было такое количество протестующих.

Сначала их пришло 20 тысяч, потом количество увеличилось до тридцати, затем достигло пятидесяти тысяч. Но люди все подходили и подходили. Когда количество митингующих дошло до 70 тысяч, чешская полиция, по всей видимости, решила, что потенциал протеста исчерпался и доложила именно о таком количестве участников акции. Но окончательное количество участников акции оказалось еще больше – около 100 тысяч чехов вышли протестовать против политики правительства.

Основные требования – обуздать инфляцию, предоставить дополнительную государственную помощь нуждающимся, снизить тарифы на газ и за электричество. Фото: MARTIN DIVISEK

Основные требования – обуздать инфляцию, предоставить дополнительную государственную помощь нуждающимся, снизить тарифы на газ и за электричество. Но только чистой социалкой и экономическими вопросами протестующие не ограничились. Среди их требований были и восстановление нормальных отношений с Москвой (в том числе, и для того, чтобы заключить прямой договор с Россией о поставке дешевого газа), отказ от антироссийских санкций и прекращение поставок оружия на Украину.

Нашлось место и для тех, кто критиковал нахождение Чехии в Евросоюзе и НАТО, но, справедливости ради, стоит отметить, что предложений выйти из этих союзов было немного. Зато требований к отставке правительства было очень много.

В центре Праги прошла самая многочисленная за тридцать лет акция протеста. Фото: MARTIN DIVISEK

Более того, протестующие поставили правительству настоящий ультиматум – нынешний Кабинет министров во главе с премьер-министром Петром Фиалой должен уйти в отставку. Иначе по всей Чехии начнется волна акций неповиновения действующей власти. Особый вес проведенной акции придает то обстоятельство, что 23-24 сентября в Чехии должны пройти выборы в верхнюю палату парламента страны и местные органы власти. И в свете прошедшей акции для правящей коалиции, которая своей антироссийской политикой сделала Чехию официально недружественной России страной, перспективы вырисовываются не самые радужные. Во всяком случае выступавшие на митинге призывали всех отказать кандидатам от партий правительственной коалиции в любой поддержке.

- Мы будем продолжать добиваться прекращения работы этого правительства. Мы будем требовать, чтобы действующий кабмин, который работает против нас, ушел в отставку, - скандировали десятки тысяч чехов на Вацлавской площади.

Среди их требований были и восстановление нормальных отношений с Москвой. Фото: MARTIN DIVISEK

Правительство тут же обвинило в происходящем кого? Правильно. Конечно же – Путина.

- На Вацлавской площади созвали демонстрацию силы, которые признают свою пророссийскую направленность, и позиции которых близки экстремистским. Они отстаивают интересы, противоречащие интересам Чехии, - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Это первое в нынешнем политическом сезоне такое массовое выступление противников действующей власти не только в Чехии, но и во всей Европе. По всей видимости, чехов действительно достала вся эта карусель, завертевшаяся во славу Украины. И не зря поэтому одним из популярных лозунгов стал девиз "Чехия прежде!"

Одновременно это стало и показательным уроком тем европейским политикам, кто, как министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, придерживается принципа, что нужды местного населения становятся совершенно неважны, потому что "Украина превыше всего". В Шотландии и Италии население пока публично сжигает пришедшие счета за электричество и газ под пляски и одобрительные аплодисменты присутствующих. Но если терпеливые чехи вышли на такую массовую акцию, то остальным странам Европы осталось совсем немного до повторения Пражского протеста.