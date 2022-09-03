Герои спецоперации «Z»: танкист Воротников уничтожил два танка и две БМП-2 противника

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мы, Русские, - отвечал Суворов, - все делаем без правил, без тактики. Ведь и я не последний чудак». С этим словом повернулся и запрыгал на одной ноге. Потом прибавил: «Мы чудаки, но мы били Поляков, Шведов, Турок, а теперь... Возьмите шпагу вашу, вы всегда были ее достойны», - из беседы с плененным французским генералом Серюрье, что был им отпущен под честное слово.

А вот еще весьма актуальная зарисовка о Суворове, сделанная писателем Сергеем Глинкой: «Даря заранее победою войска свои и предписывая, чтобы казаки с обыкновенною отважностью кололи врагов, он повелел внимательно слушать, когда сопротивники будут просить пощады. Приказал также выучить казаков выговаривать французские слова, означающие следующий смысл: «Не деритесь! бросайте оружие! сдавайтесь!».

ВЗЯЛ В ПЛЕН КОРРЕКТИРОВЩИКА ВРАГА

Старший сержант Алексей КОНДРАШОВ

Старший сержант Алексей КОНДРАШОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение российских Воздушно-десантных войск, в составе которого действовал командир отделения - командир боевой машины старший сержант Алексей Кондрашов, выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. На подступах к населенному пункту Алексей Кондрашов обнаружил группу вооруженных боевиков, оборудующих оборонительные позиции.

Грамотно оценив обстановку, старший сержант Кондрашов принял решение навязать бой врагу. Отделение старшего сержанта Кондрашова, заняв выгодные позиции для ведения огня, атаковало украинских боевиков.

В ходе боя противник, терпя поражение, воспользовался поддержкой минометной батареи. Несмотря на вражеский минометный огонь, отделение под командованием Алексея Кондрашова уничтожило большую часть вооруженной группы украинских боевиков. Сам Алексей при этом лично уничтожил 3 националистов и взял в плен вражеского корректировщика минометного огня. По итогам боестолкновения оставшиеся в живых националисты покинули поле боя и отступили.

Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Кондрашова, а также профессионализм и слаженность его подчиненных, лишили противника возможности оборудовать оборонительные рубежи вблизи населенного пункта, что позволило российским войскам развить стремительное наступление и освободить его».

СЫГРАЛ С НАЦИОНАЛИСТАМИ В «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

Гвардии рядовой Илья ВОРОТНИКОВ

Гвардии рядовой Илья ВОРОТНИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Гвардии рядовой Илья Воротников, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по поддержке батальонно-тактической группы в ходе освобождения одного из населенных пунктов из-под контроля украинских радикалов. В ходе наступления рядовой Воротников, лично вскрыл хорошо замаскированную позицию вражеского танка, что препятствовал продвижению наших подразделений. Скрытно подобравшись с фланга, гвардии рядовой Воротников, действуя на месте наводчика, точным попаданием уничтожил танк националистов. Продвигаясь далее к позициям украинских боевиков, Илья уничтожил еще один танк, две единицы БМП-2 и до 20 человек живой силы противника. Своими решительными действиями Илья способствовал прорыву обороны противника и закреплению на достигнутом рубеже, что привело к последующему вытеснению боевиков с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта. За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в бою гвардии рядовой Илья Воротников награжден орденом Мужества».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ 15 ДИВЕРСАНТОВ

Рядовой Александр ОСТАПЕНКО

Рядовой Александр ОСТАПЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе группы российских военнослужащих, рядовой Александр Остапенко выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонн российских войск. В районе одного из населенных пунктов на маршруте следования колонны Александр обнаружил большую группу украинских диверсантов, готовящих засаду.

Доложив командиру, рядовой Александр Остапенко одним из первых атаковал противника. Под непрекращающимся шквальным огнем рядовой Остапенко вел огневое поражение боевых позиций украинских националистов, в ходе которого лично уничтожил 15 человек живой силы противника. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Александра Остапенко было обеспечено своевременное и безопасное продвижение колонн российских войск на позиции».