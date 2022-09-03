Нейтралитет по Украине и дешевый газ: на стотысячном митинге в Праге чехи потребовали отставки правительства

В Праге прошел самый крупный за последнее время митинг против политики правительства. Фото: MARTIN DIVISEK

Не прошла и неделя после того, как чешский министр юстиции Павел Блажек, выступая в палате депутатов, предупредил, что разразившийся в стране и в целом в Евросоюзе энергетический кризис рискует перерасти в революцию, как именно в Праге и «рвануло». В субботу в центре чешской столицы прошел митинг сторонников оппозиции, в котором, по данным полиции, участвовало около 70 тысяч человек, а по утверждениям организаторов - свыше 100 тысяч. Такого массового протеста в Чехии не было со времен «бархатного развода» Чехословакии на два государства, после которого прошло почти тридцать лет.

Чехи потребовали отставки правительства. Фото: MARTIN DIVISEK

Главное требование манифестантов - отставка правительства премьера Петера Фиалы к 25 сентября. Если этого не случится, предупредила оппозиция, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября, согласно конституции Чехии, будет объявлено о гражданском неповиновении и проведении акций давления на правительство. Переговоры на этот счет, как заверили организаторы протеста, уже ведутся с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями.

Акция прошла под лозунгом «Чехия на первом месте!». Помимо отставки правительства ее участники требовали снижения НДС, налогов, а также отмены антироссийских санкций, который уже сейчас привели к разорению сотен чешских бизнесменов, и обеспечения поставок дешевого газа из Российской Федерации. По данным издания Novinky.cz, митингующие также призвали власти занять нейтральную позицию по конфликту на Украине.

Митинг прошел на главной площади Праги. Фото: MARTIN DIVISEK

Выступившая на митинге Зузана Майерова-Заградникова, одна из лидеров чешской оппозиции, заявила: «Чехии нужно чешское правительство. Не украинское, не брюссельское, а чешское. Правительство Фиалы точно не чешское». По ее словам, правительство должно немедленно прекратить вооружать украинский режим, потому что «это не наша война», и наконец позаботиться о безопасности и благополучии граждан Чехии. Другой представитель оппозиционных сил предупредил: если газ и электроэнергия будут дорожать так же стремительно, как сейчас, то уже осенью чешская экономика просто обрушится.

Примечательно, что на митинге, как сообщается, выступили и лидеры словацкой оппозиции, которые заявили, что и официальная Братислава сегодня защищает интересы кого угодно, но только не граждан Словакии. В этот же день акции протеста против правительств стран ЕС, зацикленных на поддержке Украины любой ценой, в том числе за счет благополучия своих граждан, прошли и в других городах Европы.

Акция прошла под лозунгом «Чехия на первом месте!». Фото: MARTIN DIVISEK

«Где тонко, там и рвется» - гласит пословица. Где нужда, лишения и цены-удавки, там волнения и революции - показывает история. Как тут не вспомнить классика? Владимир Ильич давно определил три признака революционной ситуации: верхи не могут управлять по–старому, низы не хотят жить по–старому из-за резкого обострения нужды и бедствий, а народные массы самой жизнью принуждаются к активному вмешательству в политические события. Может, в Европе что-то начинается? Чем черт не шутит…

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