Сальма Хайек отметила 56-летие горячими танцами в красном бикини

Сальма Хайек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская звезда Сальма Хайек 2 сентября отметила 56-летие. Актриса устроила себе вечеринку в море, отметив день рождения на яхте. Именинница зажигательно станцевала на палубе в ярко-красном бикини с соломенной шляпой в руках под песню Стиви Уандера «Happy Birthday». Видеороликом своего горячего танца Сальма поделилась в соцсетях.

«С днем рождения меня! Поздравляю всех с моим 56-летием!», - подписала ролик звезда.

Актриса отметила 56-летие горячими танцами в красном бикини. Фото: кадр видео.

Поклонники остались в восторге и от видео, и от фигуры Хайек. Меньше, чем за час ролик набрал более 3 тысяч комментариев и около полумиллиона просмотров. «Роскошная женщина», «Вы выглядите великолепно», «Красивая, как всегда», «Фигура просто шик», «Потрясающе выглядите в купальнике», Оставайтесь всегда такой зажигательной», «С годами становишься все более сексуальной», «Суперженщина», «Как же повезло твоему мужу», - написали подписчики в комментариях. Звезду также поздравили с днем рождения многие коллеги, среди которых были Блейк Лайвли, Зои Салдана, Энтони Хопкинс, Дрейк и другие знаменитости.

В 56 лет Сальма по-прежнему остается одной из самых привлекательных звезд Голливуда. Латиноамериканская красотка с аппетитными формами смело фотографируется в бикини и выкладывает пляжные снимки в соцсетях. Сальма сохраняет стройную фигуру, потому что тщательно следит за питанием и регулярно делает упражнения. Актриса поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.

Супруг артистки – один из богатейших людей Франции. Семья 59-летнего Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов. У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее в 41 год.