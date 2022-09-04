Роковая пробежка: В США похитили внучку миллиардера

34-летнюю Элизу Флетчер насильно затолкали в машину. Фото: полиция Мемфиса

Полиция американского штата Теннесси приступила к поискам похищенной во время пробежки воспитательницы детского сада Элизы Флетчер. По свидетельству очевидцев, 34-летнюю женщину насильно затолкали в машину.

Дедушка похищенной Элизы является владельцем компании, занимающейся производством оборудования. Согласно оценкам экспертов предприятие приносит мужчине порядка $3 миллиардов в год.

Следователи, которые занялись поисками, предполагают, что к Элизе во время пробежки подошел мужчина, завел с ней разговор, а затем затолкал в джип и увез.

Автомобиль похитителей нашли, но саму жертву - нет. Фото: полиция Мемфиса

Мобильный телефон и бутылка с водой, принадлежащие Флетчер, были обнаружены неподалеку от здания Мемфисского университета, возле которого пролегал маршрут пробежки.

Одно из версий следствия является похищение с целью выкупа, однако до сих пор злоумышленники не только не озвучили подобных требований, но и никак себя не проявили. Хотя ФБР сообщило, что автомобиль, на котором увезли Элизу, найден, также задержан один человек, но саму жертву так и не нашли.

Семья Элизы опубликовала сообщение с предложением награды в $50000 любому, кто сможет дать информацию о ее местонахождении.