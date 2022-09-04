Толерантность за гранью: В США авторы школьного учебника насчитали восемь полов

Специалисты решили, что два пола - это слишком мало Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авторов учебника «Комплексные навыки здоровья для старшей школы», заказанного администрацией калифорнийского округа Ньюпорт-Меса, наверняка не обвинят в гендерной нетолерантности – в книге перечислены 8 полов и 10 сексуальных ориентаций.

Для того чтобы разобраться со всеми хитросплетениями гендерной идентичности ученикам, пожалуй, на некоторое время придется отложить изучение математики и прочих школьных премудростей, полностью посвятив себя погружению в материал.

Даже простое перечисление полов вызывает недоумение: андрогинная, гендерно-неконформная, гендерно-вопрошающая – вот только некоторые добавления к казалось бы таким простым понятиям, как «мужской» и «женский». И все это надо не просто запомнить, а выучить и усвоить – как же иначе жить в современном американском обществе?

Что касается сексуальных ориентаций, то тут все еще сложнее надо запомнить, что кроме прочего есть сколиосексуальная, полисексуальная, гинессексуальная, демисексуальная и ни в коем случае их не перепутать. Иначе будет беда.

А всякие физики с астрономиями подождут – гендерные вопросы гораздо важнее.

Впрочем, авторы учебника еще поскромничали: по утверждениям специалистов в вопросах гендерной идентичности, в мире насчитывают несколько десятков видов сексуальной ориентации.