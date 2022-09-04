Три четверти земель ФРГ отказались принимать украинских беженцев

Прием беженцев пока еще возможен - оставшаяся четверть земель не до конца исчерпала свои ресурсы Фото: REUTERS

Власти Германии опасаются, что уже почти достигли пределов своих возможностей в плане оказания помощи беженцам с Украины – из имеющихся в стране 16 федеральных земель 12 заявили, что больше не могут принимать украинцев.

Согласно данным немецкого Министерства иностранных дел, с конца февраля в страну перебрались свыше 980 тысяч украинцев, бегущих из Незалежной.

– Министерство в курсе, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро они достигнут предела своих возможностей, в том числе, из-за увеличения количества людей, прибывающих в Германию по т.н. «балканскому маршруту», – заявили в ФРГ, скромно умолчав о том, что «несколько» составляет аж три четверти регионов.

В то же время, в министерстве отметили, что в целом прием беженцев пока еще возможен, поскольку оставшаяся четверть земель еще не до конца исчерпала свои ресурсы.

Так, премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман еще несколько дней назад заявил, что для размещения беженцев вновь придется использовать спортзалы, а власти земель Бранденбург и Северный Рейн – Вестфалия сообщили, что исчерпали лимит зарегистрированных лиц, которым может быть оказана социальная помощь.