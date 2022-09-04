Из-за обыска в собственном доме Мелания Трамп осталась без нижнего белья

Сам Дональд Трамп впал в бешенство после сообщений о бесцеремонности агентов ФБР Фото: REUTERS

После прошедшего в августе обыска в частной резиденции экс-президента США Дональда Трампа его супруга Мелания приняла решение купить новое нижнее белье взамен того, к котором прикасались агенты ФБР.

Несмотря на то, что сотрудники бюро трудились в перчатках, бывшая первая леди приказала испорченные предметы гардероба выбросить. Об этом со ссылкой на друга семьи Трампов рассказал портал RadarOnline.

– Мелании не нравится, что незнакомцы роются в ее вещах. Кто знает, кто прикасался к ее нижнему белью во время рейда? Она больше никогда не будет чувствовать себя комфортно в нем. Большинство людей не знают, но Мелания еще больший гермофоб (гермофобия — боязнь микробов — Ред.), чем ее муж. Она ненавидит, когда к ней прикасаются, и, конечно же, не хочет надевать белье, которое агенты ФБР трогали своими руками, – заявил в беседе с журналистами человек, близкий к семье экс-главы Белого дома.

По его словам, Мелания чувствовала себя оскорбленной, поскольку это ее дом и ее спальня.

Сам Дональд Трамп впал в бешенство после сообщений о бесцеремонности агентов ФБР, перерывших шкаф его супруги и вещи сына, и назвал сотрудников службы «злобными монстрами».

Вместе с тем эксперты полагают, что лидера республиканцев гораздо больше заботят изъятые документы, а не испорченный гардероб жены.