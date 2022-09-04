Минобороны России: участники учений «Восток-2022» отбили у условного противника остров Сахалин

СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября 2022 года. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

«По замыслу эпизода противник, применяя беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы, совершил попытку скрытной высадки тактического десанта на остров Сахалин», - комментируют в Минобороны России один из эпизодов стратегического командно-штабного учения «Восток-2022».

С полигона «Успеновский» первыми по учебным целям ударили реактивные артиллерийские дивизионы 122-мм РСЗО «Ураган». Они нанесли массированный удар по координатам, что сообщили расчеты беспилотников «Орлан-10». В это время подразделениями противовоздушной обороны обнаружили цели, обозначающие летательные аппараты условного противника. Их поразили ракетами из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и огнем зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска».

Военнослужащие инженерных подразделений прижали десант к морю выполнив дистанционное минное заграждение. Мотострелковые и танковые подразделения на МТЛБ и танках Т-80 с опорных пунктов, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) с боевых позиций открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника.

«Танкистами была применена тактика «танковой карусели». Огнем из вооружения боевых машин, всех видов стрелкового оружия и противотанковых средств мотострелки армейского корпуса завершили уничтожение разрозненных групп десанта неприятеля», - отметили в Минобороны.

Также в завершении этого эпизода учений «Восток-2022», отходящие силы «противника» условно применили химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ защиты армейского корпуса провел мероприятия по обеззараживанию местности и специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием универсальных станций специальной обработки.

СПРАВКА «КП»

СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками (силами) Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.