На Московском кинофестивале победила картина из Ирана

Кадр из фильма «Без предварительной договоренности»

Победителем Московского кинофестиваля, проводившегося в столице в 44-й раз, стал иранский фильм «Без предварительной договоренности». Его героиня - женщина по имени Ясмин, еще в детстве уехавшая из Ирана в Германию. Ее отец остался на родине. Теперь он умер; Ясмин, уже взрослая женщина, у которой есть сын (он болен аутизмом), должна вернуться в Иран… Актриса Пега Ахангарани, сыгравшая Ясмин, была удостоена приза за лучшую женскую роль. А лучшим актером признали Костела Кашкавала за румынский фильм «Глас вопиющего в пустыне».

«Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссерскую работу достался сербу Синише Цветичу за фильм «Усекновение». Специальный приз жюри с формулировкой «За реализм и человечность» - фильму «Инстинкт» совместного бангладешско-нидерландского производства, поставленному Джубораджем Шамимом. В конкурсе документального кино лучшей признали картину Сергея Дебижева «Святой архипелаг» о жизни Соловецкой обители.

А в конкурсе «Русские премьеры» победителем стала картина Петра Тодоровского (внука автора «Военно-полевого романа» Петра Тодоровского и сына Валерия Тодоровского) «Здоровый человек». В ней ведущий спортивного телеканала, отлично сыгранный Никитой Ефремовым, после серьезного душевного потрясения решает все поменять в собственной жизни. Он становится волонтером, помогает матерям детей с онкологией, разыскивает пропавших с «Лизой Алерт»… Но в итоге знакомые начинают считать его не совсем адекватным. «Специального упоминания» в том же конкурсе была удостоена картина Бориса Акопова «Кэт» о девушке-эскортнице, которая после рождения дочери хочет, но не может изменить собственную жизнь.

Приз за вклад в мировой кинематограф получил композитор Эдуард Артемьев. Почетного приза «Верю! Константин Станиславский» был удостоен актер Константин Хабенский.

Московский кинофестиваль проходил с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Председателем жюри основного конкурса игрового кино был актер Евгений Миронов.