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Звезды4 сентября 2022 10:00

На Московском кинофестивале победила картина из Ирана

Приза «Золотой Святой Георгий» удостоена лента «Без предварительной договоренности»
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
Кадр из фильма «Без предварительной договоренности»

Кадр из фильма «Без предварительной договоренности»

Победителем Московского кинофестиваля, проводившегося в столице в 44-й раз, стал иранский фильм «Без предварительной договоренности». Его героиня - женщина по имени Ясмин, еще в детстве уехавшая из Ирана в Германию. Ее отец остался на родине. Теперь он умер; Ясмин, уже взрослая женщина, у которой есть сын (он болен аутизмом), должна вернуться в Иран… Актриса Пега Ахангарани, сыгравшая Ясмин, была удостоена приза за лучшую женскую роль. А лучшим актером признали Костела Кашкавала за румынский фильм «Глас вопиющего в пустыне».

«Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссерскую работу достался сербу Синише Цветичу за фильм «Усекновение». Специальный приз жюри с формулировкой «За реализм и человечность» - фильму «Инстинкт» совместного бангладешско-нидерландского производства, поставленному Джубораджем Шамимом. В конкурсе документального кино лучшей признали картину Сергея Дебижева «Святой архипелаг» о жизни Соловецкой обители.

А в конкурсе «Русские премьеры» победителем стала картина Петра Тодоровского (внука автора «Военно-полевого романа» Петра Тодоровского и сына Валерия Тодоровского) «Здоровый человек». В ней ведущий спортивного телеканала, отлично сыгранный Никитой Ефремовым, после серьезного душевного потрясения решает все поменять в собственной жизни. Он становится волонтером, помогает матерям детей с онкологией, разыскивает пропавших с «Лизой Алерт»… Но в итоге знакомые начинают считать его не совсем адекватным. «Специального упоминания» в том же конкурсе была удостоена картина Бориса Акопова «Кэт» о девушке-эскортнице, которая после рождения дочери хочет, но не может изменить собственную жизнь.

Приз за вклад в мировой кинематограф получил композитор Эдуард Артемьев. Почетного приза «Верю! Константин Станиславский» был удостоен актер Константин Хабенский.

Московский кинофестиваль проходил с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Председателем жюри основного конкурса игрового кино был актер Евгений Миронов.

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