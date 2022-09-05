Акробат с подкидной сеткой, германский защитник веры, дрова - дело драгоценное, теплотехник Ее Величества, чудовищные планы премьер-донны, читинский тризуб и уральский женомуж

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS

Воздушная гимнастка, партийная активистка, а теперь дипломатка Анналена Бербок, выступая в Праге, подала важный сигнал украинцам, а еще более соотечественникам-немцам. Зеленая министерка иностранных дел сообщила: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины".

Немецкие избиратели, смущенные такой простотой, подумали много всего нехорошего. Демократические (как и недемократические, тут различие невелико) политики часто не считаются с мнением трудящихся. Но чтобы открытым текстом сообщать: "Вы никто, звать вас никак, и ваше мнение меня не интересует" – это противоречит всем правилам буржуазной демократии. Отчего лозунг "Baerbock Ruecktritt ("Бербок в отставку") приобрел большую популярность. Чувствуя, что вышло нехорошо, правительственные чиновники стали разъяснять, что никакого пренебрежения мнением избирателей тут не было, а слова Анналены были вырваны из контекста и вообще ее неправильно поняли.

Такое случается. Осенью 1996 г. генерал А. И. Лебедь занял высокий пост в Совете Безопасности РФ и решил, что, поскольку Б. Н. Ельцин слаб здоровьем, то корона Российской Империи находится на расстоянии протянутой руки. И каждый день стал говорить многие удивительные вещи, так что граждане ежедневно же получали разъяснения: "Александра Ивановича неправильно поняли".

Но все-таки А. И. Лебедь был рубакой-военным – "Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской" – и в тонкостях этикета особо не разбирался. Опять же он, в отличие от воздушной гимнастки, не был министром иностранных дел. Тогда как должность, занимаемая Анналеной, требует (по крайней мере, прежде требовала) думать, о чем говоришь.

Но и глава ФРГ В.-Ф. Штейнмайер недалеко ушел от Анналены. Выступая на собрании Всемирного Совета Церквей, благочестивый мирянин Вальтер-Франк обличил иерархов Русской православной церкви, заявив, что они ведут свою паству "по ложному пути", поскольку не подвергают вместе с политиками Запада критике военную кампанию России на Украине.

Английский король Генрих VIII был в 1521 г. удостоен папой Львом X титула "fidei defensor" ("защитник веры"), и до сего дня британские монархи прозываются таким образом. Но ни в Основном Законе, ни в иных юридических актах не говорится, что президент ФРГ также есть защитник веры. Штейнмайер в этом деле является пионером.

Хотя, возможно, ему лучше было бы защищать не чистоту православной веры, а приобретенные бундесбюргерами на зиму дрова. Поскольку кража дров из сараев приобрела характер общественного бедствия. Даже охрана не всегда помогает.

Действительно, "Дрова -- дело драгоценное. Лизавете Игнатьевне, золовке моей, я в день рождения подарил вязанку дров. А Пётр Семёныч, супруг ейный, человек горячий и вспыльчивый, в конце вечеринки ударил меня, сукин сын, поленом по голове. "Это,— говорит,— не девятнадцатый год, чтобы дрова преподнесть". Хотя, конечно, как знать. Во всяком случае еще сто лет назад в Советской России был найден верный способ борьбы с кражей энергоресурсов.

"Стали караулить. Караулим по очереди, а дрова пропадают. И заявляется ко мне племянник мой, Мишка Власов. "Я, дядя, как вам известно, состою в союзе химиков. И могу вам на родственных началах по пустяковой цене динамитный патрон всучить. А вы заложите патрон в полено и ждите. Мы, петрозаводские, у себя в доме завсегда так делаем, и воры оттого пужаются и красть остерегаются. - Неси курицын сын. Сегодня заложим". После чего тем же вечером раздался, как теперь говорят, хлопок, и похитителю дров разворотило печку. Так устанавливается Ordnung.

Так что немецким политикам следует брать пример с уходящего британского премьера Бориса Джонсона, который на прощание проявил заботу о нуждах и чаяниях подданных Ее Величества, посоветовал им купить новые чайники: "Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 ф. ст. И если вы приобретете новый чайник, вы сэкономите 10 ф. ст. в год на оплате электричества".

Какова связь между скоростью закипания воды и экономичностью чайника, Джонсон не разъяснил. Однако, лучше потратиться на новый чайник, чем по советам немецких политиков вместо купания протирать себе члены влажной тряпицей.

Но и в России хотя и не премьер-министры, но всего лишь премьер-донны тоже порой изъясняются загадками. Вернувшаяся на родину из заграничных странствий А. Б. Пугачева объясняла это необходимостью отправить в школу детей Гарри и Лизу – мотив самый почтенный. Однако, затем она стала говорить о желании вправить мозги, причем и себе, и другим, а далее пришла совсем неистовая мотивация. Цель визита старой дамы – "набить морду одному человеку", причем для пущей интриги имя будущей жертвы не называется. Впрочем, интересно также, будет премьер-донна оскорблять действием неведомого на человека собственноручно или же наймет крепких молодцов.

Так А. Б. Пугачева отметила День Знаний, но не только она. В читинском детсаду №73 особо успешным младенцам вручили почетные грамоты на бланках с украинским тризубом. До сих пор были известны претензии Украины на часть Северного Кавказа, а также Белгород, Воронеж и Курск, но все эти земли находятся в европейской части РФ. Тогда как о претензиях на Читу и Нерчинск не говорят даже Кулеба с Арестовичем.

В Екатеринбурге же семиклассник пришел на праздничную линейку гимназии № 108 в женской форме. Очевидно, чтобы показать нашим западным партнерам, что в смысле гендерного прогресса и женомужества опорный край державы нимало не уступает самым передовым американским штатам –

"А в Ельцин-центре где отстали, в чем?

Все так прилажено, и тальи все так узки"….