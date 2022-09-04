«Фляга с ядом за спиной»: Сбежавший в Израиль Андрей Макаревич* ответил язвительной песней на статус иноагента

Минюст РФ включил музыканта в список иностранных агентов как физическое лицо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не скрывающий свое отношение к СВО солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич* в марте улетел из России в Израиль, отменив все выступления коллектива.

А теперь стало известно, что Минюст РФ включил музыканта в список иностранных агентов как физическое лицо. Сам Андрей Вадимович* заверил, что не уведомлен об этом.

— Никто меня не известил, я об этом узнал от журналистов, — признался Макаревич. По какой причине [внесли в реестр физлиц-иноагентов] — это точно не ко мне [вопрос], я как жил, так и живу. На службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал. Буду ли я это обжаловать? Надо с юристами посоветоваться. Я не имею опыта такого. Пока не могу сказать.

Прошло время, вокалист наверняка убедился в новом статусе и отреагировал в фирменном стиле — песней на злобу дня. Лидер «Машины времени» исполнил новую песню прямо дома с гитарой в руках, а видео опубликовал в телеграм-канале, подписав ролик коротко: «Внесен в список иностранных агентов».

— Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента: ни бухать, ни есть, ни спать, подавлять желания, чтобы тайно выполнять тайное задание, — посмеялся в композиции над новым статусом певец. — Маскировки и обман, чтоб решить задачу. Я в гитарный чемодан передатчик прячу. Фляга с ядом за спиной — так, подстраховаться. Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться.

В реакциях на песню больше тысячи отметок «аплодисменты», при этом на 175 лайков приходится примерно столько же дизлайков. То есть в восторге остались далеко не все.

— Я пахал день ото дня словно лошадь в мыле, — зафиналил трек Макаревич*. — А сегодня, вот *****, взяли и раскрыли.

Ролик тут же с радостью подхватили украинские СМИ и ютуб-каналы и массово разнесли его по сети.

* Андрей Макаревич признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом