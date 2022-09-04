Ларс фон Триер сделает паузу в съемках кино из-за болезни Паркинсона

В окружении Ларса фон Триера утверждают, что он успешно справляется с болезнью Паркинсона Фото: REUTERS

Еще в начале августа стало известно о том, что у режиссера картин «Догвилль», «Антихрист» и «Нимфоманка» Ларс фон Триер диагностировали болезнь Паркинсона. Однако в окружении прославленного мастера утверждалось, что справляется датчанин с недугом успешно: лечится от симптомов и находится в хорошей форме.

Фон Триер решил вернуться к этому проекту вместе с теми, кто снимался у него 30 лет назад. Фото: кадр из фильма «Королевство»

И вот накануне на Венецианском кинофестивале была, наконец, представлена новая работа режиссера — третий сезон сериала «Королевство» (первые два выходили в Дании на ТВ в 1994 и 1997 годах и суперуспеха не имели) — своеобразное переложение «Твин Пикса» на европейский лад. Фон Триер решил вернуться к этому проекту вместе с теми, кто снимался у него 30 лет назад: Гита Нербю, Петер Мюгинд, Серен Пильмарк и Удо Кир. Появится в проекте и мегаизвестный Ларс Миккельсен («Шерлок», «Карточный домик», «Ведьмак»).

Сценарий Ларс писал сам. Фото: кадр из фильма «Королевство»

Сценарий Ларс писал сам. Сюжет продолжит развиваться внутри инфернального госпиталя, где бродят призраки, а комичное сочетается с трагичным и необъяснимым. Именно к нему приходит главная героиня, страдающая лунатизмом. В сериале будет пять серий по часу.

В сериале будет пять серий по часу. Фото: кадр из фильма «Королевство»

В ходе презентации проекта на Венецианском кинофестивале фон Триер вышел на связь по скайпу и признался, что с Паркинсоном он живет довольно давно. И только четыре месяца назад ему поставили этот диагноз официально. Ларс уверяет, что тремор — то, к чему можно привыкнуть, главное в этой ситуации — не стесняться других людей. Что касается ближайших планов режиссера, то пока он намерен взять паузу.

— Я сделаю небольшой перерыв, чтобы понять, что делать дальше, — сказал фон Триер. — Надеюсь, конечно, что мое состояние будет лучше. Это болезнь, от которой вы не избавитесь, но здесь можно работать с симптомами.