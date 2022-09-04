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Политика4 сентября 2022 11:42

Минобороны России заявило, что Зеленский устроил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

Его не смутило даже присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Несмотря на все попытки нападения, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме

Несмотря на все попытки нападения, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Зеленский продолжает упорные попытки атаковать Запорожскую АЭС. На этот раз с помощью беспилотников с гранатами. Это уже после ряда неудачных попыток с диверсиями, когда применялась артиллерия, речные катера, баржи и морпехи с диверсантами. Дальше береговой линии все это не продвинулось и замерло навсегда.

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. 3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами», - сообщил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что российскими средствами радиоэлектронной борьбы украинские беспилотники были блокированы на подлете к станции, после чего с них был осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

Из этого заявления следует, что управление беспилотниками было перехвачено.

Представитель Минобороны также сообщил, что радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме.

На остальных участках соприкосновения с союзными войсками киевский режим продолжает терять вооружение и личный состав. Особенно трагично выглядит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении, где авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные удары уже по резервам ВСУ.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», - перечислил потери ВСУ Конашенков.

Представитель Минобороны также отметил, что в результате высокоточных ударов за сутки были поражены: четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, в района Курахово Донецкой Народной Республики два пункта дислокации иностранных наемников (ликвидировано до 50-ти иностранных боевиков), позиции ряда бригад в 189 районах, 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

«Уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков», - продолжил список Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины. В строй набирают членов территориальной обороны, большую часть которых записали, когда выдавали оружие на улицах.

В небе Донбасса все под контролем: в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников, три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США и семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – «HIMARS» и три – «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

287 - самолетов.

151 - вертолет.

1872 - беспилотных летательных аппарата.

372 - зенитных ракетных комплекса.

4804 - танка и других боевых бронированных машин.

824 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3367 орудий полевой артиллерии и минометов.

5276 единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России сделало специальное заявление. Оно раскрывает процесс подготовки киевским режимом и его западными спонсорами операции по захвату 1 сентября Запорожской атомной электростанции.

Оказывается, присутствие миссии МАГАТЭ решили использовать, чтобы сообщить мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева. Это должны были сделать специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» из Украины, США и Великобритании. Их автобусы пытались «прицепить» за миссией МАГАТЭ, которая двигалась со стороны Украины в Энергодар.

«В этих целях, как подтвердилось 2 сентября из публичного заявления Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами. Попытка данной провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН. В соответствии с детально проработанными и согласованными документами, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России Департаментом охраны и безопасности ООН», - пояснили в Минобороны России.

То есть под видом журналистов, чьи данные были согласованы с ООН заранее, в Энергодар пытались забросить иностранных шпионов, а может и диверсантов.

В Минобороны отметили, что в итоге, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались. По просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, с российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.

Все эти журналисты 1 сентября стали свидетелями и очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Им пришлось укрыться в бомбоубежище, чтобы выжить под массированным артобстрелом артиллерии ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара.

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