Минобороны России заявило, что Зеленский устроил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

Несмотря на все попытки нападения, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме Фото: Олег АДАМОВИЧ

Зеленский продолжает упорные попытки атаковать Запорожскую АЭС. На этот раз с помощью беспилотников с гранатами. Это уже после ряда неудачных попыток с диверсиями, когда применялась артиллерия, речные катера, баржи и морпехи с диверсантами. Дальше береговой линии все это не продвинулось и замерло навсегда.

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. 3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами», - сообщил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что российскими средствами радиоэлектронной борьбы украинские беспилотники были блокированы на подлете к станции, после чего с них был осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

Из этого заявления следует, что управление беспилотниками было перехвачено.

Представитель Минобороны также сообщил, что радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме.

На остальных участках соприкосновения с союзными войсками киевский режим продолжает терять вооружение и личный состав. Особенно трагично выглядит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении, где авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные удары уже по резервам ВСУ.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», - перечислил потери ВСУ Конашенков.

Представитель Минобороны также отметил, что в результате высокоточных ударов за сутки были поражены: четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, в района Курахово Донецкой Народной Республики два пункта дислокации иностранных наемников (ликвидировано до 50-ти иностранных боевиков), позиции ряда бригад в 189 районах, 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

«Уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков», - продолжил список Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины. В строй набирают членов территориальной обороны, большую часть которых записали, когда выдавали оружие на улицах.

В небе Донбасса все под контролем: в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников, три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США и семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – «HIMARS» и три – «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

287 - самолетов.

151 - вертолет.

1872 - беспилотных летательных аппарата.

372 - зенитных ракетных комплекса.

4804 - танка и других боевых бронированных машин.

824 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3367 орудий полевой артиллерии и минометов.

5276 единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России сделало специальное заявление. Оно раскрывает процесс подготовки киевским режимом и его западными спонсорами операции по захвату 1 сентября Запорожской атомной электростанции.

Оказывается, присутствие миссии МАГАТЭ решили использовать, чтобы сообщить мировому сообществу о переходе станции под контроль Киева. Это должны были сделать специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» из Украины, США и Великобритании. Их автобусы пытались «прицепить» за миссией МАГАТЭ, которая двигалась со стороны Украины в Энергодар.

«В этих целях, как подтвердилось 2 сентября из публичного заявления Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами. Попытка данной провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН. В соответствии с детально проработанными и согласованными документами, пропуск на подконтрольную российской стороне территорию Запорожской области должен был осуществляться строго на основании списков, ранее представленных в Минобороны России Департаментом охраны и безопасности ООН», - пояснили в Минобороны России.

То есть под видом журналистов, чьи данные были согласованы с ООН заранее, в Энергодар пытались забросить иностранных шпионов, а может и диверсантов.

В Минобороны отметили, что в итоге, все посторонние лица при попытке пересечь линию разграничения вместе с кортежем МАГАТЭ останавливались и не пропускались. По просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, с российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран.

Все эти журналисты 1 сентября стали свидетелями и очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Им пришлось укрыться в бомбоубежище, чтобы выжить под массированным артобстрелом артиллерии ВСУ территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара.