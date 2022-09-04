Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 сентября 2022 11:42

Минобороны России заявило, что Зеленский устроил атаку беспилотников на Запорожскую АЭС

Его не смутило даже присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Несмотря на все попытки нападения, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме

Несмотря на все попытки нападения, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Зеленский продолжает упорные попытки атаковать Запорожскую АЭС. На этот раз с помощью беспилотников с гранатами.

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. 3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами», - сообщил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

Он также сообщил, что радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме.

На остальных участках соприкосновения с союзными войсками киевский режим продолжает терять вооружение и личный состав. Особенно трагично выглядит положение ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, где авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары уже по резервам ВСУ.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что в результате высокоточных ударов за сутки поражены: четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, в района Курахово Донецкой Народной Республики два пункта дислокации иностранных наемников (ликвидировано до 50-ти иностранных боевиков), позиции ряда бригад в 189 районах, 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

«Уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков», - перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.

В небе Донбасса тоже все под контролем: в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников, три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США и семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – «HIMARS» и три – «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

287 - самолетов.

151 - вертолет.

1872 - беспилотных летательных аппарата.

372 - зенитных ракетных комплекса.

4804 - танка и других боевых бронированных машин.

824 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3367 орудий полевой артиллерии и минометов.

5276 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ