Несмотря на все попытки нападения, радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме Фото: Олег АДАМОВИЧ

Зеленский продолжает упорные попытки атаковать Запорожскую АЭС. На этот раз с помощью беспилотников с гранатами.

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. 3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами», - сообщил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

Он также сообщил, что радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции остается в норме.

На остальных участках соприкосновения с союзными войсками киевский режим продолжает терять вооружение и личный состав. Особенно трагично выглядит положение ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, где авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары уже по резервам ВСУ.

«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», - заявил Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что в результате высокоточных ударов за сутки поражены: четыре пункта управления, в том числе штаб националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, в района Курахово Донецкой Народной Республики два пункта дислокации иностранных наемников (ликвидировано до 50-ти иностранных боевиков), позиции ряда бригад в 189 районах, 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах.

«Уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120-ти украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники. В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков», - перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счет мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.

В небе Донбасса тоже все под контролем: в районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, а российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников, три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США и семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре – «HIMARS» и три – «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

287 - самолетов.

151 - вертолет.

1872 - беспилотных летательных аппарата.

372 - зенитных ракетных комплекса.

4804 - танка и других боевых бронированных машин.

824 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3367 орудий полевой артиллерии и минометов.

5276 единиц специальной военной автомобильной техники.