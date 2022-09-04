От Меладзе и Галкина повально отказываются, а гонорары у всех упали: Кого из звезд больше не зовут на праздники богачи

Максима Галкина этой осенью молодожены решили заменить на другого ведущего Фото: СОЦСЕТИ

Начался сезон свадеб, обеспеченные люди вернулись с морей и океанов домой – а это значит, что у наших звезд прибавилось работы на частных мероприятиях. Последнее время даже обеспеченные люди стали экономить на развлечениях. Вместо звезд они приглашают кавер-группы или выпускников телешоу «Голос» - эти артисты очень стараются и поют весь вечер за 100 или максимум 300 тысяч рублей, что в 10 раз дешевле чем час выступления большой звезды. Поэтому звезды начали пересматривать прайсы для частных мероприятий – устроили небольшой дисконт.

Меладзе здесь больше не поет

Заказчики договариваются с менеджерами артистов об их выступлениях на частных мероприятий за несколько месяцев до события. До пандемии на свадьбу или юбилей звали звезд за год или минимум за полгода, а теперь свободных дат полно даже у топов – поэтому можно рискнуть и заказать за пару месяцев. Модные ведущие частных мероприятий Иван Ургант и Дмитрий Нагиев раньше провели бы вашу свадьбу примерно за 4 млн. рублей (просили 50 тысяч евро по курсу на момент заказа), а теперь – согласятся и за 3 млн. руб., а иногда и за 2,5 млн. руб. в зависимости от условий (место, время, дата, постоянный или нет заказчик). Менеджер Дмитрия Нагиева рассказал нам: «50% гонорара сразу – бронируем дату. 50% - перед мероприятием». Эта схема работает у всех звезд: чтобы забронировать дату у звезды нужно внести предоплату в размере 50% (у топов) или 30% (у звезд поскромнее), а остальные деньги – в день мероприятия по прибытию звезды на площадку и до выхода на сцену.

Андрей Малахов и Ксения Собчак — самые востребованные ведущие мероприятий. Вместе давно ничего не вели Фото: СОЦСЕТИ

Из ведущих свадеб и прочих мероприятий пользуются спросом – Лера Кудрявцева, Ксения Собчак, Игорь Верник и ведущий телешоу «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров. Один из самых востребованных ведущих мероприятий – Андрей Малахов: он гонорар не снижал (от 3,5 млн. руб.), но очень избирателен - не выступает на сомнительных частных заказах, может позволить себе выбирать.

Менеджер известного свадебного агентства рассказала kp.ru: «Из «звездных новостей» на мероприятиях – отказы от выступлений Валерия Меладзе даже после невозвратной предоплаты. У кого-то не совпадает с ним политическая позиция; другим все равно кто поет – но отказываются, чтобы не подводить важных гостей на свадьбе. Безусловно, что какие-то мероприятия у него есть и остаются – но наблюдается тенденция отмен. Максим Галкин должен был вести свадьбу, но его заменили – хотя он бы прилетел я думаю на частном самолете клиентов. Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно. Теперь и звезды, и заказчики ставят условие гостям – ничего не снимать и не публиковать в соцсетях. Все гости через пару дней после мероприятия получают готовые видео и фото от молодоженов или юбиляров. Над этим работает команда профессионалов на свадьбе. Но опять же с условием: не размещать в соцсетях. Редко, но иногда даже сдают телефоны на входе. Безусловно остаются публичные мероприятия – но их не более 30% от общих заказов от очень обеспеченных людей». Многие говорят, что после того, как Максим Галкин и Валерий Меладзе озвучили свою антипатриотичную позицию – они потеряли в России большую часть частных мероприятий, но быстро заменили их на аналогичные заработки в ближнем и дальнем зарубежье.

Друзья Полина Гагарина и Сергей Лазарев — нарасхват на любых мероприятиях Фото: СОЦСЕТИ

Из поющих стабильно загружены работой: Баста, Григорий Лепс, «Руки Вверх», Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Любовь Успенская, Дмитрий Билан, Джонни, Владимир Кузьмин, Егор Крид, «Иванушки Интернешнл». Гонорары востребованные музыканты снизили, но незначительно – в среднем на 20%, для постоянных клиентов (многие заказывают на все семейные праздники одних и тех же артистов) – на 30%.

Зарплата в конверте

Зарубежные звезды периодически попадают в громкие скандалы, связанные с неуплатой налогов. К примеру, испанская прокуратора считает, что певица Шакира недоплатила в бюджет 14,5 млн. евро налогов: разбираться будут в суде, так как от досудебного соглашения об оплате всей суммы звезда отказалась. У нас громких дел подобного характера с артистами не было. Как говорят за кулисами шоу-бизнеса: наши звезды исправно декларируют все свои публичные выступления, съемки и прочие активности; включают в декларации и доходы от частных мероприятий. По слухам: серьезные люди, как Собчак или Малахов – декларируют вообще все. Как обстоит дело с другими артистами – доподлинно неизвестно, но есть надежда – что все они честные люди.

Кстати, когда мы обзванивали менеджеров артистов, чтобы узнать их действующие гонорары – то не все, но некоторые сразу предупреждали: в случае оплаты не наличными (по безналу) – плюс 8% к сумме гонорара. Учитывая, что большинство частных мероприятий проходит в обстановке строжайшей секретности (защиты от посторонних глаз) – подсчитать количество частных выступлений конкретного артиста невозможно. У заказчиков, агентов «стучать» на артистов в налоговые органы не принято.

Какое наказание может ждать артиста, если вдруг станет известно о незадекларированном выступлении, к примеру, на свадьбе? Оказывается – штраф. Большинство наших звезд зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), реже они осуществляют свою концертную и звукозаписывающую деятельность как общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Комментарий адвоката

Адвокат Михаил Лямец рассказал, что за сокрытие дохода от выступления на свадьбе звезд ждет штраф Фото: Личный архив героя публикации

Адвокат Михаил Лямец объяснил kp.ru: «Наказание за неуплату налогов у нас различное: для физических и юридических лиц. ИП и ООО – относятся к разряду юридических лиц. Чаще всего именно артисты выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН) - 6%. Реже – для ООО выбирают общую систему налогообложения (ОСНО) – она включает в себя налогообложение в виде 20% НДС. Если человек не указывает в декларации своей организации всю сумму доходов, которые он получил, а также не указывает необходимую нагрузку НДС, то на него заводится камеральная налоговая проверка. Директора предприятия или владельца ИП вызывают в территориальную налоговую службу там, где он зарегистрировал бизнес. И налоговые инспектора выясняют – экономическая деятельность той или иной организации была заявлена реальная или фиктивная. Если есть признаки фиктивности – то на руководителя организации или индивидуального предпринимателя заводится выездная налоговая проверка, где инспектор выявляет фиктивность бизнеса. В случае выявления фактов того, что предприниматель заведомо уклонялся от налогов – его ждет штраф в размере от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Если злостное нарушение – то заводится уголовное дело. Данные уголовные дела заводятся по статье 159 часть 4, подразумевающей под собой мошеннические действия в особо крупном размере».

Гонорары звезд на частных мероприятиях:

Ведущие

Гонорары ведущих на частных мероприятиях:

Андрей Малахов, Ксения Собчак – от 3,5 млн. руб.

Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов: 3 млн. – 2, 5 млн. руб.

Лера Кудрявцева, Игорь Верник – от 2, 5 млн. руб.

Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров – от 1,5 млн. руб.

Музыканты:

Баста, Григорий Лепс, Стас Михайлов – от 4 - 5 млн. руб.

Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан – от 2,5 - 3 млн. руб.

Любовь Успенская, группы «Руки Вверх», Джонни, Владимир Кузьмин, Егор Крид, Niletto, Слава, «Иванушки Интернешнл», Наташа Королева - от 2 млн. руб.

Джиган, Анастасия Макеева, Клава Кока, Стас Костюшкин – от 1 млн. руб.