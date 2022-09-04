Кадыров сообщил, что вопрос запрета перевода сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» скоро решится

Рамзан Кадыров сделал громкое заявление по поводу решения Кремля об исключении мусульманских текстов из списка экстремистских материалов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Администрация президента РФ поддержала исключение трудов мусульманских ученых из числа экстремистских материалов. По словам Кадырова, вопрос о запрете в РФ сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» скоро решится и его исключат из списка запрещенной литературы и российские мусульмане смогут беспрепятственно распространять его.

Кадыров пояснил, что данный сборник является для мусульман крайне важным источником сведений о биографии пророка Мухаммеда, поэтому вскоре хадисы будут изданы «в правильном переводе» и бесплатно распространены среди мусульманской уммы РФ.

«В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решен. Администрация президента РФ приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание», - отметил глава Чечни в своем телеграм-канале. Решение данного вопроса Кадыров назвал «доброй вестью» для мусульман всего мира.

«После обращений религиозных деятелей и широкой мусульманской общественности в связи с внесением одного из изданий перевода на русский язык сборника хадисов „Сахих аль-Бухари“ в список экстремистских материалов администрация президента РФ изучила сложившуюся ситуацию. Искреннее спасибо им за то, что прислушались к мнению мусульман России», — добавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. По его словам, окончательно и официально ситуация с запретом перевода хадисов будет решена в самое ближайшее время.

Ранее один из переводов сборника «Сахих аль-Бухари» был внесен по решению суда и Минюста РФ в федеральный список экстремистских материалов. Кадыров и ряд российских религиозных мусульманских деятелей выражали несогласие с этим решением и попросили власти страны подробнее разобраться в данном вопросе. В итоге компромиссное решение было найдено.