Минобороны России сообщило, что радиоразведка ВСУ столкнулась с «Тувинским феноменом»

В Минобороны России рассказали почему радиоразведка Вооруженных сил Украины столкнулась с «Тувинским феноменом» в радиоперехватах. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Минобороны России рассказали почему радиоразведка Вооруженных сил Украины столкнулась с «Тувинским феноменом» в радиоперехватах.

«Слухачи» ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке», - комментируют кадры работы тувинских связистов в Минобороны.

«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь. Так делали наши предки в годы Великой Отечественной войны», - рассказывает Николай Чамьян, инструктор отделения связи.

Отметим, что в Вооруженных силах России военная связь шифруется техническими средствами. Но в боевой обстановке, когда связь глушится, многие военнослужащие переходят к открытой связи по радиостанциям, что не имеют шифрования. Если бойцы пользуются «эзоповым» языком, то носители редких языков могут говорить по радиостанции открытым текстом.

Кстати, Тувинская Народная Республика стала первым государством, официально выступившим союзником СССР против Гитлера. 25 июня 1941 года она объявила войну гитлеровской Германии, а 17 августа 1944 года обратилась с просьбой принять ее в состав СССР.

Тувинский язык действительно очень редкий. Он относится в саянской группе тюркских языков и имеет четыре диалекта. Cегодня их использует около 200 тысяч человек. И чаще в быту. Во время СССР его фактически вытеснил русский язык.

Один из диалектов знаком и министру обороны России Сергей Шойгу, который родился и вырос Туве. Он со школы увлекался историей и археологией тюркского периода.