«Черный сентябрь 72-го»: как Израиль отомстил за теракт на Играх в Мюнхене

Израильтяне спустя 50 лет помнят о жертвах террористов на Олимпиаде в Мюнхене-1972 Фото: REUTERS

«Игры счастья и радости»

Рано утром 5 сентября 1972 года восемь боевиков экстремистской палестинской организации «Черный сентябрь» в спортивных костюмах перелезали через двухметровый сетчатый забор на восточной окраине олимпийской деревни. Проблема возникла с перевалом через забор баулов, в которых было восемь «Калашей», 30 магазинов к ним, несколько пистолетов и 24 ручные гранаты. На помощь пришли канадские ватерполисты, возвращавшиеся в приподнятом настроении после просмотра в пресс-центре матча сборных Канады и СССР, в котором победили хоккеисты страны «Кленового листа». Минут через десять канадцы услышали выстрелы, но посчитали, что кто-то запустил фейерверк, празднуя спортивную победу. Лишь наутро они узнали, что произошло не самом деле.

Атмосфера на летней Олимпиаде-72 была более, чем раскованной. Немецкие организаторы игр, стараясь отсечь негативные ассоциации у участников и гостей с местом проведения - ведь Мюнхен считался «колыбелью нацизма», - свели меры безопасности до минимума. В олимпийской деревне ни охраны, ни пропускного режима не было. Главная задача агентов полиции, вооруженных одними рациями, - борьба со спекулянтами билетами и нейтрализация пьяных. Все это должно было показывать: мы проводим Олимпиаду, которую никак не будут связывать с нацистским прошлым немцев и назовут «Счастливыми играми». Поэтому и девиз соревнований был провозглашен соответствующий - «Игры счастья и радости».

Мюнхенская олимпиада была провозглашена "играми счастья", но ее омрачила трагедия. На фото - траурная церемония в память о погибших в теракте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борцы и штангисты сладко спали…

Очевидные прорехи в обеспечении безопасности на играх израильтяне заметили сразу. Команду Израиля из 30 человек разместили на первом этаже небольшого корпуса. От претензий и озабоченности, выраженных израильтянами, немцы отмахнулись. Как проигнорировали и предупреждение о возможном теракте на играх, поступившее накануне из Тель-Авива.

Террористы, знавшие заранее, где находятся их жертвы, ворвались в корпус, первым схватили израильского судью, потребовав, чтобы он показал остальные квартиры, где живут члены команды. Тот пошел на хитрость: повел боевиков туда, где жили борцы и штангисты, надеясь, что они смогут оказать сопротивление напавшим. Но спортсмены, разумеется, в предрассветный час спали…

При попытках оказать отпор террористам погибли два израильтянина. В заложниках у «Черного сентября» оказались 9 человек, среди которых были и два выходца из Советского Союза - минчанин Марк Славин, чемпион СССР среди юниоров по греко-римской борьбе, и рижанин Элиэзер Халфин, борец вольного стиля.

Комната израильских спортсменов после нападения террористов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развязка на летном поле

Первоначальные требования террористов - освободить из израильских тюрем 234 палестинцев, обеспечив им проход в Египет, и еще 18 радикалов, заключенных в ФРГ и других странах Западной Европы. При невыполнении этих условий к определенному времени грозились убивать по одному заложнику в час.

Выполнить эти требования было невозможно, потому что правительство Израиля твердо подтвердило свою принципиальную позицию: ни при каких обстоятельствах не вступать в переговоры с террористами. При этом израильтяне предложили властям ФРГ прислать свой спецназ для освобождения заложников. Но немцы от помощи опять отказались. Возможно, это и сыграло роковую роль в развязке трагедии.

К вечеру боевики поменяли условия: теперь они требовали самолет для вылета с заложниками в Каир. На одной из военно-воздушных баз НАТО в ФРГ подготовили гражданский борт, роль пилотов которого должны были сыграть переодетые полицейские. Но те, уже перед самым прибытием вертолетов с террористами и заложниками, смалодушничали и самовольно покинули самолет. Снайперы, за которых сошли просто часто посещавшие тир полицейские, тоже подвели: в завязавшейся перестрелке они смогли убить лишь двоих боевиков и стольких же ранить. При этом немцы считали, что заложников всего пять, а не восемь. Подошедшие на помощь полиции бронетранспортеры заставили боевиков пойти ва-банк - они открыли огонь по израильтянам и подорвали вертолеты гранатами. Все заложники погибли.

Во время неудачной операции по освобождению в аэропорту погибли все заложники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Гнев Божий» настиг всех террористов

Из восьми боевиков погибло пятеро, троих взяли живыми. Но выдать их Израилю ФРГ отказалась, решив судить их по своим законам. Через три месяца всех троих отпустили - в ответ на требования угонщиков самолета немецкой кампании «Люфтганза». И тогда правительство Голды Меир само решило вершить правосудие. А израильтяне к тому времени уже доказали, что умеют находить своих врагов в любой точке мира.

Чтобы выследить и уничтожить всех, кто имел отношение к теракту на Олимпиаде-72, были разработаны и осуществлены две спецоперации - «Весна молодости» и «Гнев Божий». За двадцать лет упорной и целенаправленной охоты на «Черный сентябрь» израильтяне уничтожили 13 боевиков, причастных к подготовке и проведению теракта. Среди участников этих операций были будущий премьер-министр Эхуд Барак и Йони Нетаньяху, брат другого будущего премьера страны. А все свидетельства и информация о провальных действиях немецких спецслужб и полиции при попытке освободить заложников были в ФРГ на долгие годы засекречены.

Оставшиеся члены израильской команды вышли на Олимпийский стадион в Мюнхене на траурную церемонию 6 сентября 1972 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мюнхен-72, далее - везде?

50-летие трагедии в Мюнхене хороший повод посмотреть, как грандиозный праздник спорта и культуры всемирного размаха становился привлекательным для решения сугубо политических задач, сначала для всякого рода экстремистов, а потом и для групп государств. «Спорт вне политики» сегодня служит лишь прикрытием для сугубо политической борьбы, которую перенесли и на спортивные арены.

- В политике Олимпийское движение открыто участвовало только в борьбе с апартеидом, когда ЮАР в еще в 1962 исключили из МОК за практику расовой сегрегации, - напоминает историк спорта Андрей Корнеев. - Хотя ее теннисисты продолжали играть на кубке Дэвиса, из-за чего пострадали наши спортсмены - за отказ играть с южноафриканцами им засчитывали поражение.

Но долгое время МОК твердо стоял на том, чтобы не вмешивать в игры политику. В 1980-м он поддержал Олимпиаду в Москве, которой США и их союзники объявили бойкот.

А в 1984-м, когда Олимпиаду в Лос-Анджелесе уже бойкотировала Москва и ее союзники, МОК поддерживал американцев. В 1988-м он прилагал все усилия, чтобы Куба приняла участие в Олимпиаде в Сеуле, но в Гаване решили иначе и в знак солидарности с Северной Кореей, которую на игры не пригласили, тоже на них не поехали. МОК, поясняет Андрей Корнеев, ограничивал участие каких-либо стран в играх лишь в том случае, если их правительство вмешивалось в дела олимпийского комитета. Так было, например, с командой Кувейта, которая на нескольких Олимпиадах выступала не под национальным, а под олимпийским флагом. Но это все равно не означало недопуск спортсменов на игры. По чисто политическим основаниям, за исключением случая с ЮАР, МОК никогда не ограничивал чьего-либо участия. Даже в 1936 году он категорически настаивал на участии всех в летней и зимней олимпиадах, проходивших в Германии.

- Но после Мюнхена-72 использование игр в политических целях привлекало уже не только экстремистов, - продолжает эксперт. - На Олимпиаде 1976 года в Монреале произошел большой бунт африканских стран - они приехали на игры и поставили ультиматум: надо отстранить от игр сборную Новой Зеландии, потому что ее команда по регби совершила турне по ЮАР. А когда МОК отказался это сделать, в знак протеста большинство африканских стран снялись с соревнований уже после старта Олимпиады.

Памятная доска в Мюнхене со списком жертв теракта на Олимпиаде 1972 года Фото: REUTERS

Наше время

Режим Саакашвили напал на Цхинвал именно в день открытия Олимпиады в Пекине. Ту войну так и назвали - 08.08.08. Расчет был ясен: пока мир всецело поглощен играми, грузинская армия быстренько и без шума решит «проблему Южной Осетии».

Похожий расчет был и у национал-радикалов, устроивших в 14-м году госпереворот на Украине. Россия проводила зимние игры в Сочи, до закрытия оставалось несколько дней. От лидеров Запада Москва получила заверения, что те попридержат украинскую оппозицию от крайних шагов, пока не потухнет огонь Олимпиады, во время которой у России, как страны-хозяйки игр, олицетворяющих мир, не было никакой возможности как-то активно повлиять на события в Киеве.

Увы, именно события на Украине опять превращают политику в диктатора спортивной жизни. Нынешнее руководство МОК приняло решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Вот комментарий по этому поводу министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время встречи в День знаний со студентами МГИМО: «Когда президент Международного олимпийского комитета говорит, что мы будем решать вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в наших мероприятиях попозже, в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация, — это прямое пренебрежение принципами Хартии МОК, которая включает в себя недопустимость привлечения каких-либо политических соображений и политических моментов в развитие спортивного движения и спортивных федераций». Но это, считает Лавров, в не меньшей степени связано и с конкуренцией, а не только с желанием «наказать» РФ и Беларусь. Россияне ведь традиционно были главными претендентами на медали во многих видах спорта.

Так что вместо девиза Олимпиад «О спорт, ты мир!» пора подумать о новом. Например, «О политика, отстань от меня!». Но случится это, похоже, еще очень не скоро.

Один из выживших израильских спортсменов спустя 50 лет написал книгу воспоминаний. Фото: REUTERS

КСТАТИ

Террористический акт на Олимпиаде «Черный октябрь» решил провести после того, как Международный олимпийский комитет отказал в участии в Играх представителям Палестины. Но на тот момент Палестина не являлась общепризнанным субъектом международных отношений, да и членом МОК она стала лишь в 1995 году, поэтому решение было полностью правомерным. На самом деле боевики хотели привлечь мировое внимание к своей организации, совершив теракт на событии, которое подробно освещалось практически во всех странах.

На следующий день после теракта на Олимпийском стадионе прошла траурная акция в память его жертв, Игры были на один день приостановлены. В ней участвовали 3 тысячи спортсменов и 80 тысяч зрителей. Не присутствовали делегации десяти арабских стран и Советского Союза.