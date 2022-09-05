«Черный сентябрь 72-го»: как Израиль отомстил за теракт на Играх в Мюнхене

Израильтяне спустя 50 лет помнят о жертвах террористов на Олимпиаде в Мюнхене-1972
Фото: REUTERS
Рано утром 5 сентября 1972 года восемь боевиков экстремистской палестинской организации «Черный сентябрь» в спортивных костюмах перелезали через двухметровый сетчатый забор на восточной окраине олимпийской деревни. Проблема возникла с перевалом через забор баулов, в которых было восемь «Калашей», 30 магазинов к ним, несколько пистолетов и 24 ручные гранаты. На помощь пришли канадские ватерполисты, возвращавшиеся в приподнятом настроении после просмотра в пресс-центре матча сборных Канады и СССР, в котором победили хоккеисты страны «Кленового листа». Минут через десять канадцы услышали выстрелы, но посчитали, что кто-то запустил фейерверк, празднуя спортивную победу. Лишь наутро они узнали, что произошло не самом деле.
Атмосфера на летней Олимпиаде-72 была более, чем раскованной. Немецкие организаторы игр, стараясь отсечь негативные ассоциации у участников и гостей с местом проведения - ведь Мюнхен считался «колыбелью нацизма», - свели меры безопасности до минимума. В олимпийской деревне ни охраны, ни пропускного режима не было. Главная задача агентов полиции, вооруженных одними рациями, - борьба со спекулянтами билетами и нейтрализация пьяных. Все это должно было показывать: мы проводим Олимпиаду, которую никак не будут связывать с нацистским прошлым немцев и назовут «Счастливыми играми». Поэтому и девиз соревнований был провозглашен соответствующий - «Игры счастья и радости».
Мюнхенская олимпиада была провозглашена "играми счастья", но ее омрачила трагедия. На фото - траурная церемония в память о погибших в теракте.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Очевидные прорехи в обеспечении безопасности на играх израильтяне заметили сразу. Команду Израиля из 30 человек разместили на первом этаже небольшого корпуса. От претензий и озабоченности, выраженных израильтянами, немцы отмахнулись. Как проигнорировали и предупреждение о возможном теракте на играх, поступившее накануне из Тель-Авива.
Террористы, знавшие заранее, где находятся их жертвы, ворвались в корпус, первым схватили израильского судью, потребовав, чтобы он показал остальные квартиры, где живут члены команды. Тот пошел на хитрость: повел боевиков туда, где жили борцы и штангисты, надеясь, что они смогут оказать сопротивление напавшим. Но спортсмены, разумеется, в предрассветный час спали…
При попытках оказать отпор террористам погибли два израильтянина. В заложниках у «Черного сентября» оказались 9 человек, среди которых были и два выходца из Советского Союза - минчанин Марк Славин, чемпион СССР среди юниоров по греко-римской борьбе, и рижанин Элиэзер Халфин, борец вольного стиля.
Комната израильских спортсменов после нападения террористов.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Первоначальные требования террористов - освободить из израильских тюрем 234 палестинцев, обеспечив им проход в Египет, и еще 18 радикалов, заключенных в ФРГ и других странах Западной Европы. При невыполнении этих условий к определенному времени грозились убивать по одному заложнику в час.
Выполнить эти требования было невозможно, потому что правительство Израиля твердо подтвердило свою принципиальную позицию: ни при каких обстоятельствах не вступать в переговоры с террористами. При этом израильтяне предложили властям ФРГ прислать свой спецназ для освобождения заложников. Но немцы от помощи опять отказались. Возможно, это и сыграло роковую роль в развязке трагедии.
К вечеру боевики поменяли условия: теперь они требовали самолет для вылета с заложниками в Каир. На одной из военно-воздушных баз НАТО в ФРГ подготовили гражданский борт, роль пилотов которого должны были сыграть переодетые полицейские. Но те, уже перед самым прибытием вертолетов с террористами и заложниками, смалодушничали и самовольно покинули самолет. Снайперы, за которых сошли просто часто посещавшие тир полицейские, тоже подвели: в завязавшейся перестрелке они смогли убить лишь двоих боевиков и стольких же ранить. При этом немцы считали, что заложников всего пять, а не восемь. Подошедшие на помощь полиции бронетранспортеры заставили боевиков пойти ва-банк - они открыли огонь по израильтянам и подорвали вертолеты гранатами. Все заложники погибли.
Во время неудачной операции по освобождению в аэропорту погибли все заложники.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Из восьми боевиков погибло пятеро, троих взяли живыми. Но выдать их Израилю ФРГ отказалась, решив судить их по своим законам. Через три месяца всех троих отпустили - в ответ на требования угонщиков самолета немецкой кампании «Люфтганза». И тогда правительство Голды Меир само решило вершить правосудие. А израильтяне к тому времени уже доказали, что умеют находить своих врагов в любой точке мира.
Чтобы выследить и уничтожить всех, кто имел отношение к теракту на Олимпиаде-72, были разработаны и осуществлены две спецоперации - «Весна молодости» и «Гнев Божий». За двадцать лет упорной и целенаправленной охоты на «Черный сентябрь» израильтяне уничтожили 13 боевиков, причастных к подготовке и проведению теракта. Среди участников этих операций были будущий премьер-министр Эхуд Барак и Йони Нетаньяху, брат другого будущего премьера страны. А все свидетельства и информация о провальных действиях немецких спецслужб и полиции при попытке освободить заложников были в ФРГ на долгие годы засекречены.
Оставшиеся члены израильской команды вышли на Олимпийский стадион в Мюнхене на траурную церемонию 6 сентября 1972 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
50-летие трагедии в Мюнхене хороший повод посмотреть, как грандиозный праздник спорта и культуры всемирного размаха становился привлекательным для решения сугубо политических задач, сначала для всякого рода экстремистов, а потом и для групп государств. «Спорт вне политики» сегодня служит лишь прикрытием для сугубо политической борьбы, которую перенесли и на спортивные арены.
- В политике Олимпийское движение открыто участвовало только в борьбе с апартеидом, когда ЮАР в еще в 1962 исключили из МОК за практику расовой сегрегации, - напоминает историк спорта Андрей Корнеев. - Хотя ее теннисисты продолжали играть на кубке Дэвиса, из-за чего пострадали наши спортсмены - за отказ играть с южноафриканцами им засчитывали поражение.
Но долгое время МОК твердо стоял на том, чтобы не вмешивать в игры политику. В 1980-м он поддержал Олимпиаду в Москве, которой США и их союзники объявили бойкот.
А в 1984-м, когда Олимпиаду в Лос-Анджелесе уже бойкотировала Москва и ее союзники, МОК поддерживал американцев. В 1988-м он прилагал все усилия, чтобы Куба приняла участие в Олимпиаде в Сеуле, но в Гаване решили иначе и в знак солидарности с Северной Кореей, которую на игры не пригласили, тоже на них не поехали. МОК, поясняет Андрей Корнеев, ограничивал участие каких-либо стран в играх лишь в том случае, если их правительство вмешивалось в дела олимпийского комитета. Так было, например, с командой Кувейта, которая на нескольких Олимпиадах выступала не под национальным, а под олимпийским флагом. Но это все равно не означало недопуск спортсменов на игры. По чисто политическим основаниям, за исключением случая с ЮАР, МОК никогда не ограничивал чьего-либо участия. Даже в 1936 году он категорически настаивал на участии всех в летней и зимней олимпиадах, проходивших в Германии.
- Но после Мюнхена-72 использование игр в политических целях привлекало уже не только экстремистов, - продолжает эксперт. - На Олимпиаде 1976 года в Монреале произошел большой бунт африканских стран - они приехали на игры и поставили ультиматум: надо отстранить от игр сборную Новой Зеландии, потому что ее команда по регби совершила турне по ЮАР. А когда МОК отказался это сделать, в знак протеста большинство африканских стран снялись с соревнований уже после старта Олимпиады.
Памятная доска в Мюнхене со списком жертв теракта на Олимпиаде 1972 года
Фото: REUTERS
Режим Саакашвили напал на Цхинвал именно в день открытия Олимпиады в Пекине. Ту войну так и назвали - 08.08.08. Расчет был ясен: пока мир всецело поглощен играми, грузинская армия быстренько и без шума решит «проблему Южной Осетии».
Похожий расчет был и у национал-радикалов, устроивших в 14-м году госпереворот на Украине. Россия проводила зимние игры в Сочи, до закрытия оставалось несколько дней. От лидеров Запада Москва получила заверения, что те попридержат украинскую оппозицию от крайних шагов, пока не потухнет огонь Олимпиады, во время которой у России, как страны-хозяйки игр, олицетворяющих мир, не было никакой возможности как-то активно повлиять на события в Киеве.
Увы, именно события на Украине опять превращают политику в диктатора спортивной жизни. Нынешнее руководство МОК приняло решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Вот комментарий по этому поводу министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время встречи в День знаний со студентами МГИМО: «Когда президент Международного олимпийского комитета говорит, что мы будем решать вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в наших мероприятиях попозже, в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация, — это прямое пренебрежение принципами Хартии МОК, которая включает в себя недопустимость привлечения каких-либо политических соображений и политических моментов в развитие спортивного движения и спортивных федераций». Но это, считает Лавров, в не меньшей степени связано и с конкуренцией, а не только с желанием «наказать» РФ и Беларусь. Россияне ведь традиционно были главными претендентами на медали во многих видах спорта.
Так что вместо девиза Олимпиад «О спорт, ты мир!» пора подумать о новом. Например, «О политика, отстань от меня!». Но случится это, похоже, еще очень не скоро.
Один из выживших израильских спортсменов спустя 50 лет написал книгу воспоминаний.
Фото: REUTERS
Террористический акт на Олимпиаде «Черный октябрь» решил провести после того, как Международный олимпийский комитет отказал в участии в Играх представителям Палестины. Но на тот момент Палестина не являлась общепризнанным субъектом международных отношений, да и членом МОК она стала лишь в 1995 году, поэтому решение было полностью правомерным. На самом деле боевики хотели привлечь мировое внимание к своей организации, совершив теракт на событии, которое подробно освещалось практически во всех странах.
На следующий день после теракта на Олимпийском стадионе прошла траурная акция в память его жертв, Игры были на один день приостановлены. В ней участвовали 3 тысячи спортсменов и 80 тысяч зрителей. Не присутствовали делегации десяти арабских стран и Советского Союза.