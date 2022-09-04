Пять главных мероприятий седьмого ВЭФ

В понедельник во Владивостоке открывается традиционный – уже седьмой по счету – Восточный экономический форум. Фото: ТАСС

В понедельник во Владивостоке открывается традиционный – уже седьмой по счету – Восточный экономический форум. Он продлится четыре дня. Программа, как и всегда, насыщенная. Почти сотня деловых мероприятий. Чтобы не запутаться во всем многообразии выбора, сделали для вас подборку наиболее интересных дискуссий. Все трансляции будут доступны на официальном сайте форума – www.forumvostok.ru. Время – по Владивостоку (разница с Москвой – 7 часов).

1. Первое заседание Совета участников судоходства по СМП (6 сентября в 10:00)

Северный морской путь. О его потенциале говорят уже много лет. Грузопоток по этой транспортной артерии постепенно растет, но о реальной конкуренции тому же Суэцкому каналу речи пока не идет. Не хватает комплексного развития этого маршрута. Как повысить эффективность арктического судоходства? Что необходимо для повышения безопасности и коммерческой привлекательности северного маршрута? Все это обсудят участники ВЭФ.

2. БАМ и Транссиб: как построить быстрее? (6 сентября в 12:30)

Еще одно узкое место в нашей транспортной инфраструктуре - БАМ и Транссиб (Восточный полигон железных дорог). Это единственные транспортные артерии, связывающие запад и восток страны. Через них идут перевозки грузов из России на перспективные рынки Азии. Но пропускная способность Восточного полигона существенно ограничена. В 2021 году он был загружен на 100%, объем перевозок составил 144 млн тонн. Тем не менее, по расчетам экспертов, дефицит пропускных мощностей составил 90 млн тонн. То есть, могли перевести на 60% больше. Какие инструменты поддержки необходимы, чтобы ускорить темпы строительства жизненно важных артерий? Каков социально-экономический эффект от реализации проекта? Все эти вопросы и обсудят участники сессии.

3. Будущее отраслей: где мы впереди, где позади и почему? (7 сентября в 10:00)

Международное разделение труда – это хорошо. Но критические важные технологии должны создаваться внутри страны. Санкции показали слабые места в российской экономике. К числу наиболее зависимых от импорта иностранного сырья и комплектующих отраслей относят машиностроение, электронную промышленность, фармацевтику. При этом идти по пути догоняющего развития и линейно восполнять звенья производственных цепочек эксперты считают малоэффективным. Необходим принципиально иной подход: не просто замещать, а предлагать новые технологические решения в результате интеграции науки и реального сектора экономики. Как построить эффективную систему мотивации бизнеса в целях реализации масштабного импортозамещения? Какой должна быть система управления технологическим развитием отраслей экономики и насколько применим здесь опыт СССР и других стран? Вот на эти вопросы постараются ответить участники дискуссии.

4. Пленарное заседание (7 сентября в 15:00)

Мимо него никак не пройти. В этом году форум посвящен многополярному миру. Солировать на заседании будет президент России Владимир Путин. При этом будут высокопоставленные гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, Индии, Вьетнама, Монголии, Малазии, а также Армении.

5. Муравьев-Амурский – 2030 (8 сентября в 10:00)

Любые реформы требуют и тех, кто будет их придумывать, и тех, кто будет их реализовывать. Проблема качественного управления (в том числе государственного) сейчас выходит на первый план. Только качественный менеджмент может решить те масштабные задачи, которые стоят перед страной. Особенно – на Дальнем Востоке. Специально для этих целей в этом году стартовала программа «Муравьев-Амурский 2030». Конкурс – 45 человек на одно место. В мае были определены финалисты – это 50 талантливых молодых специалистов и руководителей, для которых стартовала годовая образовательная программа, разработанная совместно с МШУ «Сколково», ДВФУ и РАНХиГС. Они взяли на себя контрактные обязательства по трудоустройству на госслужбу в регионах Дальнего Востока на 2 года. Кто они – чиновники нового поколения? Подготовка «дальневосточного управленческого спецназа» – в чем его уникальность? Участники дискуссии подробно расскажут, чем будут заниматься новые госменеджеры на Дальнем Востоке.