Рыдающая Алла Пугачева выступила с громким заявлением

Алла Пугачева на прощании с Михаилом Горбачевым. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алла Пугачева выступила с громким заявлением после похорон Михаила Горбачева. Вернувшаяся в Россию Примадонна ранее не позволяла высказывания на общественные и политические темы. Однако смерть единственного президента СССР заставила жену Максима Галкина прервать молчание.

"Давно я так не рыдала... Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если он в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее детей", - написала Алла Пугачева.

73-летняя артистка, как сейчас принято говорить, была очень аккуратна в выражениях. Ведь любое высказывание Аллы Борисовны вызывает бурное обсуждение.

Кто-то поддерживает певицу, кто-то критикует. Равнодушных нет. После возвращения на Родину разговоры об артистке не прекращаются ни на минуту. То Владимир Соловьев призовет к ответу, то Никита Михалков.

Вот и Тигран Кеосаян не смог смолчать. "Концертов давать Пугачева пока не планирует. Как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но, может быть, еще пару заходов предпримет", - предположил режиссер в эфире "Международной пилорамы" на канале НТВ.

После чего прошелся и по Максиму Галкину: "Муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима... Я не предлагаю закрывать испуганным знаменитостям въезд всем в Россию, у всех разные причины вернуться, но можно сделать этот въезд чуть длиннее - через Донбасс, Запорожье или Херсон, например".