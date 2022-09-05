Анекдоты: У долгожителя так долго пролетала перед глазами его жизнь, что он прожил еще два года

В квартире раздается телефонный звонок. Хозяин поднимает трубку и слышит:
- Ваша теща упала в бассейн с крокодилами!
- Ваши крокодилы, вы их и спасайте!
* * *
Первоклассник Вовочка приходит 1 сентября после школы домой и говорит:
- Папа, я сегодня девочку дернул за косичку, а она меня стукнула учебником по голове!
- А никто тебе, сынок, легкой жизни и не обещал!
* * *
А знаете ли вы, что одинокие девушки ходят в спортзал, чтобы потом суметь принести из магазина больше вина и кошачьего корма.
* * *
Забота о клиенте - это когда тебе говорят в автосервисе: «Запчасти пока не привезли, поэтому мы не смогли отремонтировать вам тормоза. Но зато мы сделали вам сигнал погромче».
* * *
Блондинке исполнилось 18 лет.
- Я - совершеннолетняя! Теперь я могу делать все, что запрещала мама! Первым делом лизну качели, а потом суну пальцы в розетку...
* * *
Письмо в косметическую компанию:
«Месяц ежедневно втирала в лицо ваш омолаживающий крем. Как теперь убрать мозоли с лица?»
* * *
Раньше я море видел только на картинках. Но потом постепенно стал зарабатывать больше, и теперь могу видеть море по телевизору.
* * *
Москва-река впадает в Оку, Ока - в Волгу.
Значит, Муму и персидская княжна вполне могли встретиться.