Что сейчас происходит на Запорожской АЭС: МАГАТЭ передали доказательства украинских обстрелов

Утром 4 сентября стало известно, что при очередном обстреле Украиной Запорожской АЭС артиллерийский снаряд попал в один из энергоблоков и пробил его стену насквозь. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Утром 4 сентября стало известно, что при очередном обстреле Украиной Запорожской АЭС артиллерийский снаряд попал в один из энергоблоков и пробил его стену насквозь. Радиационный фон после инцидента не повышен: этот энергоблок был нерабочим, кроме того все энергоблоки оснащены серьезной системой безопасности.

О ситуации сейчас на Запорожской АЭС в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

- Ситуация, слава богу, спокойная. На самом деле сегодня один из немногих относительно спокойных дней.

То есть, понятное дело, что с правого берега Днепра стреляют, но, судя по всему, выстрелы - непосредственно в сторону Новой Каховки. А так у нас, слава богу, спокойно в Энергодаре – обстрелов, прилетов не было, на атомную станцию тоже ничего не прилетало…

Ранее представителям МАГАТЭ показывали снаряды на территории атомной станции. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Прямо сейчас на атомной электростанции продолжает работать миссия МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии. Специалисты будут работать на объекте до 5 сентября, а 6-го – направятся в обратный путь. Рогов добавил, что миссия может свое пребывание продлить, запросить еще какие-то факты.

- Владимир, а чем они занимаются? После того, как Гросси 2-3 часа провел на ЗАЭС, потом покинул ее и отправился в Киев, остались те, кто входил в делегацию в этой миссии. Сколько человек сейчас на ЗАЭС находится, чем они занимаются, что они рассматривают, есть ли там баллисты? Насколько известно, наша страна требовала, чтобы там были не только специалисты по атомной энергии, но и те, кто может определить, откуда что прилетало и кто тому виной?

- На самом деле, по поводу баллистики – определения дальности ударов и того, откуда прилетало, – запросы наши были, передавалась информация, передавалась карта нанесенных ударов конкретно по территории атомной станции. Все это передано представителям миссии.

Остатки сбитого над атомной станцией беспилотника. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Чем они еще занимаются? Понимаете, атомная станция – это очень большой живой организм и здесь интересен момент, что особое внимание уделяется соблюдению регламента, например, правильно ли выполняются одни, вторые, третьи или пятые правила. И - в каком состоянии находится атомная станция.

Это тоже все передается, потому что надо понимать, что в руки вот этой «сине-желтой обезьяны» политической попала жемчужина…

По сути, все эти годы здесь микроскопом забивали гвозди, если говорить про правила эксплуатации ЗАЭС. Из нее выжимали все соки, все регламентные работы делались не то что не с запасом, как должно быть, и с гарантией, что все нормально… А выполнялось это спустя рукава и основная цель была украсть как можно больше денег.

Результат обстрела Запорожской атомной станции со стороны ВСУ. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Вот, например, есть что-то, что можно продлить в эксплуатации, просто часть надо заменить на новые запчасти, да. Бралась конкретная техника, конкретные элементы, узлы, просто перекрашивались и менялась дата выпуска. При этом это было то, что уже в эксплуатации находилось 10-15-20 лет. Я думаю, что подобных вещей на атомной станции мы еще много найдем, хотя по документам это все новое. Хотя даже на том, что сделано, написано – сделано в СССР. А это 30 лет назад! Но по документам это все обновлено, например, в 2015 году или в 2016-м...

- Гросси сказал о том, что на ЗАЭС останутся на постоянной основе 2-3 человека. Это действительно так? И они из каких стран? Это и будут те люди, которые сейчас и работают на ЗАЭС, вряд ли кто-то со стороны еще приедет для того, чтобы их сменить. Это представители каких стран. Известно?

- По странам неизвестно, чьи представители будут, а обсуждение того, что они могут остаться, действительно, идет. Лично я не вижу никаких препонов, чтобы они остались, работали, фиксировали и подтверждали качество исполнения регламентов, соблюдения протоколов безопасности, доступа, допуска рабочего вопроса. То есть, тут целые такие толстенные книги, по которым все должно быть соблюдено шаг за шагом. Слава богу, насколько я понимаю, насколько я вижу, у представителей миссии вопросов к соблюдению каких-либо правил эксплуатации атомной станции по отношению к Росатому, а именно он сейчас этот процесс начинает контролировать и приводить в порядок, нет. По крайней мере, все спокойно, нормально и все, что истребуют – получают и вопросов дополнительных не возникает, когда они это все получают.

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