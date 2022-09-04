Треть россиян-отпускников отправятся осенью в путешествие по стране

Каждый третий работающий россиянин запланировал в этом году свой отпуск на осень. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Унылая пора, очей очарованье»? С Пушкиным согласен примерно каждый третий работающий россиянин. Именно столько граждан запланировали в этом году свой отпуск на осень. Об этом говорят результаты опросы портала Superjob.ru. И каждый третий из тех, кто пойдет в отпуск, отправится в путешествие по России (10% от числа всех опрошенных).

В поездку по стране чаще собираются респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Есть и такие, кто поедет за границу, правда, их доля не велика – всего 3%. Среди самых популярных зарубежных направлений – Турция, Египет, Грузия, Армения и Беларусь.

Ну а в родной стане россияне чаще всего выбирают поездку к Черному морю, а также в Москву и Санкт-Петербург. В 2020-м году планировали путешествие внутри страны около 7% опрошенных, в этом году популярность внутреннего туризма выросла. Вероятно, это связано и с программой туристического кешбэка, осенний этап которой стартовал 25 августа и продлится до 10 сентября. (О том, как воспользоваться льготой, KP.RU подробно рассказывала)

Сейчас программа туристического кешбэка в самом разгаре, но уже известно, что только за первые четыре дня ее работы – с 25 по 29 августа – туры со скидкой заказали 100 тысяч человек, потратив более 2,5 млрд рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Всего на осенний этап программы выделено 3 млрд рублей. По оценке Ростуризма, воспользоваться предложением смогут не менее 600 тысяч россиян.

«Планируете ли вы пойти в отпуск этой осенью? Если да, то где вы собираетесь его провести?»

Да, проведу отпуск дома -15%

Да, проведу отпуск в поездке по России -10%

Да, проведу отпуск на даче/в деревне - 6%

Да, проведу отпуск за границей - 3%

Нет, у меня не будет отпуска этой осенью - 54%

Затрудняюсь ответить -12%

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан России старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Регионы России, в которых россияне планируют провести отпуск осенью (в порядке убывания количества упоминаний)

• Черноморское побережье

• Санкт-Петербург

• Москва

• Калининградская область

• Города Золотого кольца

• Северный Кавказ

• Казань

• Карелия

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