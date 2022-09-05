Вопрос дня: А вы еще не задумывались о том, чтобы отказаться от автомобиля? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, знаменитый полярник:

- Мне больше по душе вездеходы, снегоходы. Ну, оленьи упряжки… Но на них по Москве нельзя, отвожу душу, когда бываю на Севере. Там можно. Вот на них ничего не дорожает!

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:

- Еще когда возглавлял АСИ (Агентство стратегических инициатив. - Ред.) и был холост, ехал по Москве, попал в пробку. Машину отпустил, спустился в метро. Еду и думаю: а ведь я кому-то обещал жениться! И тут вспомнил: девушке Майе! Разыскал ее, поженились. Живем 15 лет. У нас растет дочка.

Александр ШИРВИНДТ, президент Театра сатиры:

- У нас с родным автомобилем взаимный отказ. Он требует много-много дорогих запчастей, а у меня на него нет времени.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Очень даже задумываюсь! Езжу на мотоцикле: и быстро, и удобно. Ведь стало много пробок, страховки дорогие - ворюги из страховых компаний задирают цены ни за что!

Юрий ПОЛЯКОВ, писатель:

- Из Переделкина, где живу, в Москву и обратно езжу на электричке. Комфортнее, чем в машине, и по расписанию. И пассажиры - люди читающие, иногда говорят: «Вы похожи на одного писателя, на Полякова. Тогда с тебя - автограф!»

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Авто для меня - жизненная необходимость. Потому что по работе вынужден ездить на многие встречи, и зачастую это такие места, куда общественным транспортом добираться очень долго и с большим количеством остановок и пересадок.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:

- А у меня нет своей машины. Зато есть большой плюс - каждый день я отмеряю пешком, и всем советую, свою физиологическую норму - 5 километров!