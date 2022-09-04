Мы производим вещи в разы сложнее тех, что надо заместить

Юрий Трутнев приветствует строителей на стыковке российской и китайской частей трансграничного моста Благовещенск – Хэйхэ.

Транспорт к нагрузке не готов

– На одном из недавних совещаний вы подчеркнули, что Дальний Восток выходит в авангард поворота экономики на Восток. В чем это проявляется?

– Президент России Владимир Владимирович Путин еще в 2013 году определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. С этих его слов началась большая работа по созданию условий для этого. Более пятидесяти законов, сотни актов правительства. Результат – формирование совершенно разных преференциальных режимов: Территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, выравнивание энерготарифов, «один гектар» и так далее. Что изменилось в этом году? Изменилось то, что целый ряд западных стран, мне кажется, что не самостоятельно, потому что никаких плюсов они от этого точно не получат, а по указке Соединенных Штатов Америки, перестали с нами взаимодействовать. Экономические отношения с Западом у нас практически прекратились. А экономические отношения с Востоком продолжаются.

– Какие здесь сложности проявились?

– Возникла огромная транспортная нагрузка. Она требует выполнения большой работы, чтобы транспортная инфраструктура могла вывезти весь объем необходимых грузов для выполнения всех контрактов. Она просто к этому одномоментно оказалась не готова. Сегодня у нас существует дефицит провозных мощностей, осуществляется модернизация Восточного полигона железных дорог. Большие меры принимаются по развитию Северного морского пути – недавно правительство утвердило план его развития до 2030 года. Мы перестраиваемся для того, чтобы справиться с тем экспортным потоком, который возник в направлении Дальнего Востока.

– Федеральный центр меняет свое мнение о регионе? Как это отразилось на принятии решений?

– Совершенно честно скажу, что отношение правительства в целом к Дальнему Востоку существенно изменилось. К Восточному экономическому форуму готовимся теперь не только мы с министром Дальнего Востока и Арктики, а весь кабинет. По поручению премьера была проведена большая работа, все сидели в «бункере» (Координационный центр правительства РФ. – Ред.) и разрабатывали предложения для развития Дальнего Востока. Как результат – мы на этом форуме будем докладывать президенту не только наши предложения с просьбой поддержать, а предложения, согласованные всем Кабинетом министров. Это очень существенные изменения, и я за них искренне благодарен главе правительства Михаилу Владимировичу Мишустину.

Строительство новых погранпереходов растянулось на годы. И водители вынуждены стоять в огромных пробках.

Что тут строить 9 лет?!

– Какая сейчас ведется работа по погранпереходам?

– По погранпереходам – свет далекой надежды. Было общее собрание, три вице-премьера участвовали – Андрей Рэмович Белоусов, Марат Шакирзянович Хуснуллин и я. Обсуждали, как дальше с этими погранпереходами быть. Были разные предложения, в том числе по передаче функций от Минтранса Минстрою. Но министр транспорта Виталий Геннадиевич Савельев сказал: ничего никому передавать не надо, он со всем справится. Я очень хочу, чтобы так и случилось.

Пока мы можем говорить о том, что значительно увеличено финансирование строительства погранпереходов. Это плюс. А минус – то, что мы снова от Минтранса получили предложения по переносу сроков и, уж извините, не согласовали. К сожалению, сейчас твердо сказать о том, что все, ура, победили, я не смогу. Пункты пропусков в Приморском крае – Пограничный, Краскино – строятся более девяти лет. Я не могу понять, что там строить такое количество времени. Это простое здание, где проходит досмотр транспорта и оформление грузов. Стоит досмотровое оборудование. Всё. Это не Дворец съездов, это не стадионы, которые строили к Олимпийским играм. Это совсем другого порядка строения. Но строятся они слишком длительное количество времени. Я продолжаю надеяться на то, что Виталий Геннадьевич выполнит свои обещания. Но пока это только надежды.

– Недавно был анонс реконструкции трех погранпереходов. Сейчас эта работа на каком этапе?

– Адресуем этот вопрос Минтрансу. Я на погранпереходах был последний раз несколько месяцев назад. Большого восторга не испытал. А недавно переслал в адрес Минтранса и Минвостокразвития статью, которую прочитал в СМИ. Там было написано, что на погранпереходе Пограничный водители до того устали трястись по колдобинам, что сбросились, купили несколько машин гравия и засыпали ямы. Здорово, конечно, что такая высокая степень сознательности. Но, может, все-таки этим будут заниматься те люди, которым это по работе положено?!

Интеллект и творчество – основа для развития

– На развитие международных связей наложила свой отпечаток пандемия и карантинные меры, а теперь еще и санкции. Как этот диалог выстроен сейчас?

– Работа с иностранными партнерами продолжается. Есть межстрановой формат общения, работают межправкомиссии. Идут конкретные переговоры по строительству тех или иных объектов, реализации инвестиционных проектов. Они идут по-разному, но чаще всего позитивно. Потому что выходят на эти переговоры фирмы, которые уже заинтересованы в работе с Россией. У нас были ситуации, когда те или иные контрагенты не выполняли обещаний. Я таких вещей не люблю, обещания должны выполнять все. В целом я исхожу из того, что никогда не будет так, чтобы большее количество инвестиций приходило из-за рубежа.

– Почему?

– По целому ряду причин. Во-первых, скажу честно, нам это и не очень выгодно. Все-таки Россия, прежде всего, должна развиваться ресурсами интеллекта и творчества наших граждан. Во-вторых, любой инвестор, который вкладывает деньги в другую страну, испытывает определенную обеспокоенность: как будет проходить правоприменение, не будет ли каких-то сложных моментов в отношениях с органами власти, с силовыми структурами, о которых он пока не имеет представления. В чужую страну всегда сложно зайти с этой точки зрения. Наибольшее количество инвестиций у нас приходило, приходит и будет приходить, я уверен, из Российской Федерации. В то же время иностранные инвестиции имеют значение с точки зрения конкурентности наших режимов. Если мы видим участие иностранных инвесторов – значит, они осознают, что режим привлечения инвестиций у нас организован не хуже, чем в других странах. Для нас это важно.

– Какова сейчас доля иностранных инвестиций? И какие страны в первой тройке?

– На Дальнем Востоке сегодня 13% иностранных инвестиций. На первом месте по вполне понятным причинам, связанным и с уровнем взаимопонимания между нашими странами, и с экономическим потенциалом нашего соседа, стоит Китай. Япония и Корея занимают второе и третье место по объему инвестиций в дальневосточные регионы.

Жить здесь должно быть комфортно

– Реализовано уже более полутысячи проектов, создано почти 100 тысяч рабочих мест. Это хорошо. Но что вы думаете о создании комфортной городской среды? Какие проекты считаете приоритетными в этой сфере?

– Первое. Мы действительно начали с экономики. Потому что мне кажется, что, если не создаешь условий для экономического развития, все остальное просто не получится. Для того чтобы развивать социальную сферу, надо где-то деньги зарабатывать. Сегодня можно говорить, что Дальний Восток по привлеченным инвестициям, по росту промышленного производства достаточно уверенно смотрится на уровне других территорий нашей страны. Задача, которую нам поставил на прошлом – шестом – Восточном экономическом форуме президент, связана с ростом количества проживающих здесь людей. Совершенно понятно: для того чтобы люди приезжали и работали, надо, чтобы у них здесь была не только работа и зарплата, а им было комфортно здесь жить. Поэтому мы начали работу по созданию мастер-планов городов. Всего мы их должны разработать 25, а на этом ВЭФ доложим президенту три мастер-плана, отобранных специальной комиссией. Это мастер-план Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана. Но работа будет продолжаться и по всем другим территориям.

– Мастер-план. Что это такое?

– Мастер-план – это этап до разработки проекта. Когда уже проектируются здания, улично-дорожная сеть, рассчитываются нагрузки, смотрятся материалы – это уже этап, на который придется потратить довольно много денег. Мастер-планы большого количества денег не требуют, но они дают возможность переходить на следующий этап, то есть на проектирование, а затем и на строительство. Поэтому мимо этого этапа мы никак не пробежим. Сейчас занимаемся именно мастер-планами, уверен, что это даст отдачу. Только что смотрел один из проектов – это предложения по мастер-плану города-спутника рядом с Владивостоком. Красиво. Я попросил подробнее экономику посчитать. Потому что без экономики принимать решение не получится. Но с точки зрения среды для жизни это сделано красиво. И людям, наверное, будет удобно и комфортно в нем жить.

– А что насчет мастер-плана Владивостока?

– В сентябре мастер-план Владивостока представлен не будет. Он не прошел отбор. Но губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, как и я, будет участвовать в форуме, общаться с Президентом Российской Федерации. Конечно, у губернатора есть право о чем-то рассказать, что-то попросить. Думаю, что какие-то предложения с его стороны возникнут.

Владивостоку необходима реконструкция: изначально он не проектировался как город и поэтому здесь допущено много градостроительных ошибок.

– Как вам название Новый Владивосток, которое предложил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков?

– Я вообще не специалист по названиям. Мне не очень нравится вся эта внешняя часть – названия, лозунги. Мне нравится содержание. Поэтому я никак не буду относиться к названиям. Я лучше постараюсь всеми силами, чтобы все эти проекты осуществились. По сути, мы говорим о том, что собрались модернизировать города Дальнего Востока, перестроить их. Это очень крутая задача, очень важная для людей, очень интересная и масштабная – перестроить города на 40% территории России.

– В части Владивостока это достаточно сложно: расположение, холмы, многочисленные особенности... Он не проектировался как город. Но тем интереснее задача, наверное?

– Владивосток производит очень интересное впечатление. Когда идешь по его старой центральной части, впечатлений два: первое – красиво, второе – проехать невозможно. Когда забираешься повыше, в район, где сопки, то просто поражаешься, какой безумный архитектор все это сделал. Сопки срезаны, оставлены оползнеопасные участки. Где-то изуродован ландшафт. Я только в одном уверен: сделаю все возможное, чтобы таких ошибок мы не повторили. Город может и должен развиваться. Интерес у людей к тому, чтобы жить во Владивостоке, высокий. И максимальный объем инвестиций как раз идет сюда. Дальше надо создавать условия нормальные для жизни людей. Места совершенно уникальные: океан, тайга. Человек ведь не живет только в городе, только в квартире. Особенно в таких городах, как Владивосток. Даже в Москве он куда-то пытается выбраться. Но там выбираться надо часами. А здесь можно сесть на машину и часа через полтора уже оказаться в местах, где вокруг трава зеленая, океан плещется… Это все имеет большое значение для жизни людей.

Все мы делать сможем

– Какие сложности сейчас есть с развитием Дальнего Востока? Что еще предстоит преодолеть?

– Первое и самое важное – добиться технологической независимости. Я не могу сказать, что санкции, введенные недружественными странами, как-то обрушили развитие Дальнего Востока. Ничего подобного не произошло. Но и сказать, что они не повлияли, будет нечестно. Есть ряд проектов, которые столкнулись с санкциями и на какой-то части технологических цепочек у них возникли препятствия. Например, они заказали оборудование западное, заключили контракт, а вежливые западные партнеры сказали: мы вам ничего не поставим. Нехороший поступок, даже, я бы сказал, непорядочный. Тем не менее такие случаи есть.

Значит, мы должны научиться это оборудование делать сами. У нас вся экономика была построена на принципах международной кооперации. Мы считали, что если производство чего-то у нас пока не налажено, то можно эти товары закупать. Сейчас эта система развалилась. Сегодня, с учетом невыполнения рядом стран, рядом компаний своих обязательств, мы четко понимаем, что надеяться можно только на себя. Что мировое разделение труда в том виде, в котором оно существовало, приказало долго жить. Это будет иметь тяжелые долговременные последствия для всей экономики всей нашей планеты, сто процентов.

– Где могут быть точки роста?

– Все, что касается замены технологий, может и должно стать точками роста. Если мы научимся делать судовые двигатели большой мощности, научимся делать криогенное оборудование для перевозки сжиженного природного газа, научимся строить маленькие самолеты и вертолеты, мы станем сильнее. Страна станет сильнее. Дальний Восток станет сильнее. Мы стараемся наладить выпуск легкомоторных самолетов «Байкал» взамен устаревших Ан-2 в Комсомольске-на-Амуре. Я очень надеюсь, что и ряд других видов продукции мы научимся выпускать. Разные люди иногда говорят: а вот мы этого не можем. Я в это не верю. Мы делаем Су-57 и космические корабли. Это по технологиям на порядок превосходит то, что нам нужно импортозаместить. Значит, нам надо чуть-чуть вернуться назад и научиться делать что-то, на что мы почему-то когда-то махнули рукой и решили, что проще закупать. Уже не проще.

Серийное производство самолетов «Байкал», призванных заменить устаревшие Ан-2, должно начаться в 2024 году.

• Мировое разделение труда в том виде, в котором оно существовало, приказало долго жить

ЦИФРА

13% – такой процент иностранных инвестиций на Дальнем Востоке. Остальные 87 – отечественные.